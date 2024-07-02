Gram altın 250 TL birden çakıldı! Yeni fiyatını gören soluğu kuyumcuda alacak!

Kapalıçarşı'daki altın piyasasında bu hafta, 24 ayar gram altın fiyatları yüzde 0,24'lük bir düşüşle 2.452 lira seviyesine indi. Aynı zamanda, Cumhuriyet altını fiyatları da yüzde 0,67 oranında azalarak 16.200 liraya geriledi. Önceki hafta sonunda 4.090 lira olan çeyrek altın ise, bu hafta 4.066 lira fiyat etiketiyle satılıyor.

Altın piyasasındaki mevcut düşüşün ardından, Trabzon'daki kuyumcular yeni bir beklenti içinde. Temmuz ayıyla birlikte, özellikle yurtdışından dönecek olan gurbetçilerin sektöre hareketlilik getireceğine ve düğün sezonunun açılmasıyla işlerin canlanacağına olan inançları tam.





Temmuz Ayında Sektör Canlanacak

Deneyimli kuyumcu Levent Çelikoğlu, "Bizim sektörde yazları genelde hareketli geçer. Çünkü düğün mevsimi başlar ve yurt dışından gurbetçi akını olur" diye belirtiyor ve ekliyor: "Kurban Bayramı sonrası biraz bir durgunluk var. Bu durgunluğun da Temmuz ayının başlaması ile birlikte sona ereceğini tahmin ediyoruz."

Altın Piyasasında Beklenti ve Tahminler: Yıl Sonu Fiyatları Ne Olur?

Altın piyasasının nabzını tutan sektör analisti Zekeriya Tonyalı, bu yıl için büyük sürprizler beklenmediğini, ancak 15 Temmuz'dan sonra piyasada bir canlanma öngördüğünü dile getiriyor. Tonyalı'nın vurguladığı gibi, yurt dışından dönecek vatandaşların düğün sezonu için takı alışverişleri, özellikle Trabzon hasır bileziği ve burma gibi geleneksel takıların satışlarını artırabilir. Global ekonomik dengelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi ve doların yükselişiyle ons fiyatlarının düşmesi gibi faktörler, altın piyasasını yakından etkiliyor. Peki, altın yatırımcıları bu tahminler ışığında nasıl bir strateji izlemeli? İşte detaylar...

Sektör analisti Zekeriya Tonyalı, global ekonomik dengelerin bu yıl altın piyasasında büyük sürprizler yaratmayacağını öngörüyor ve işlerin 15 Temmuz'dan sonra canlanmasını beklediğini ifade ediyor.

Tonyalı şöyle diyor: "Beklentimiz yüksek ama dünyadaki ekonomik dengelere bakılırsa bu sene çok farklı çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuz'un 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz. Genelde Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması bunların yanı sıra Reşat beşliği daha çok tercih ediliyor yöre insanımızın en çok sevdiği takılar bunlar. Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor. Doların yükselmesi onsun düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yıl sonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az."