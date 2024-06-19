Gram altın o tarihten sonra ok gibi fırlayacak! Altın almayanlar kuyumculara akın edecek

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu bilirler. Gram ve çeyrek altın, bugüne kadar yatırımcılarını hiç hayal kırıklığına uğratmamış olup, önümüzdeki aylarda da yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam edecek gibi görünüyor.

Küresel gerilimler ve para politikaları altını doğrudan etkilemeye devam ederken, altın uzmanları bu olaylara fazla önem verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, birkaç ay içinde gram altının tarihi zirvesine ulaşarak 2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olması oldukça olası.





BU ALIM FIRSATI TARİHİ BİR FIRSAT OLABİLİR...

Ünlü altın yorumcusu İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı'nda gram altın fiyatlarının 2024 yılının en düşük seviyelerine inebileceğini belirtti. Ancak, yatırımcıların bu durumu göz ardı etmeleri halinde büyük kazançlar elde edebileceklerini ifade etti.

Memiş, "3 bin – 3 bin 500 TL beklentim 2024 yıl sonuna kadar geçerli" dedi.

UZMAN İSİM TARİH VERDİ: GRAM ALTIN 3.500 TL OLACAK

Bir diğer uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk ise yaptığı son değerlendirmede gram altının 2 bin 500 lira seviyesinin altına inmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yıldırımtürk, gram altının önce 2 bin 500 lira, ardından 2 bin 700 lira ve Eylül ayında 3 bin lira olacağını öngörüyor.

Orta ve uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruması gerektiğini vurgulayan Yıldırımtürk, 2024 yıl sonunda gram altının 3 bin 200 lira - 3 bin 500 lira bandında olmasını beklediğini ifade etti.





ALTIN FİYATLARI NASIL YÜKSELİR?

Altın fiyatları, enflasyon, küresel riskler ve döviz kurları gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Özellikle şu noktalara dikkat etmek önemlidir:

Enflasyon ve Altın:

Enflasyon arttığında, yatırımcılar genellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilecek varlıklara yönelirler. Bu nedenle altın, enflasyonun yükseldiği dönemlerde talep görür. Çünkü altın, değerini koruma özelliği ile bilinir.

Küresel Riskler ve Altın:

Ekonomik veya politik istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirler. Örneğin, savaşlar veya jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını artırabilir.

Faiz Kararları ve Altın:

Merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatlarını etkiler. Yüksek faiz oranları, riskli varlıklara olan talebi azaltırken, altına olan talebi artırabilir. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları, dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biridir.