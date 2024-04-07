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Gram altında felaketin ayak sesleri! 3000 TL için o tarihi işaret ettiler

Altın piyasasındaki geişmeler yakından takip edilirken gram altının geleceği noktanın ayak sesleri gelmeye başladı. Mert Başaran'ın gram altın için net rakam vermesiyle beraber yatırımcılar harekete geçti.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 17:28
Gram altında felaketin ayak sesleri! 3000 TL için o tarihi işaret ettiler

Ünlü isim Başaran, altın fiyatları üzerinde önemli noktalara vurgu yaparken gram altın 3.333 TL'ye ulaşacağı yönünde tahminlerde bulundu. Gram altın için gerçekleşen uyarılar üzerine fiyatlarla beraber yatırımcıların yaklaşan döneme dair stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının etkisinde yaşanan durumlarla beraber faiz kararıyla beraber altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Dolar TL kuru üzerinde denge bulacağı ve gram altında büyük bir düşüş beklenmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ekonomist Başaran, yatırımcılara seçim dönemiyle beraber önemli tavsiyelerde bulunurken önerilerle beraber seçim sonrasındaki altın yatırımlarında temkinli olunması gerektiği belirtildi.
GRAM ALTIN 3.333 tl
GRAM ALTINDA REKOR TAHMİN
Başaran açıklamalarında gram altının 3.333 TL'ye kadar geleceğine değinirken piyasalardaki değerlendirmeler üzerine gram altının yüzde 40 oranında getiri potansiyeli belirtilirken artışla beraber 3.333 TL seviyelerinde ulaşmaması için neden yer almadığı görüldü.

(YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR)

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