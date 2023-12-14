Gram altında flaş koptu! 2000 TL o tarihte resmen geliyor

Altın piyasasında dikkat çeken bir tahmin, ekonomist Necmettin Batırel'den geldi. Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sonlandırma ve 2024 Mart ayında faiz indirimine başlama beklentilerinin, altın piyasasında önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN 2000'İ GÖREBİLİR





Ons altının 2100 dolar seviyesini aşması durumunda gram altının 2 bin lirayı test edebileceğini belirten Batırel, özellikle ons altının 2070 dolardaki tarihi zirvesine ulaşması halinde gram altının 2 bin lirayı görebileceğini öngördü. Bu durumun altın fiyatlarında yeni bir dönemi başlatabileceğine dikkat çeken Batırel, 2024'te altının gram fiyatının 2500 lirayı bulabileceğini belirtti.



Ekonomist, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının TL tarafında bir koruma kalkanı oluşturmaya devam ettiğini ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun Ekim'de 55,90 seviyesine yükseldiğini açıkladı. ABD'li Citibank'ın raporuna atıfta bulunan Batırel, dolar/TL için 2024'te ortalama 35,93, 2025'te ise 41,59 tahmininde bulunulduğunu ifade etti. Ancak Batırel, kurlardaki artışın TÜFE'nin gerisinde kalacağını belirterek, Türkiye'nin varlıklarına talebin artmasıyla fon girişlerinde büyük bir artış yaşanacağını ve enflasyonda belirgin bir iyileşme beklediğini vurguladı. S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesinin ardından, Fitch ve Moody's'in de benzer bir adım atabileceğini öngören Batırel, Türkiye ekonomisinin 2024'te dolar/TL tarafında yaşanan yükselişlere rağmen güçlü bir performans sergileyebileceğini belirtti.