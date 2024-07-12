Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleniyor, İslam Memiş yatırımcıları uyardı: "Temmuz ayında altına yatırım yapın."

Yayın Tarihi: 12.07.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 00:15
Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Son dönemde dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın piyasasının her ay yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini belirtti ve gram altın fiyatlarının gelecekteki seviyelerine dair tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, gram altın fiyatlarının 3500 TL olacağı tarihi duyurdu. Memiş, BİST100 endeksinde 10 bin 900 seviyesinin üzerinde yapılacak kapanışların önemli olduğunu ancak 10 bin 950 puan seviyesinden kar satışı gelme olasılığının güçlü olduğunu vurguladı. Bu nedenle borsada işlem yapanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

altın

DÖVİZ KURLARI VE YATIRIM TAVSİYELERİ

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar kurunun 32 lira 72 kuruş seviyesinde olduğunu ve bu hafta 32,50-33 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. 

Euro pozisyonlarının yüzde 50'sinin altına çekilmesi tavsiyesinde bulunan Memiş, ons altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle geri çekilme yaşayacağını belirtti. İlk olarak 2053 dolar, ardından 2330 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN PİYASASI

GRAM ALTIN VE YIL SONU BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarının temmuz ayında yükselişe geçtiğini belirten İslam Memiş, gram altının serbest piyasalarda 2511 lira seviyesinde olduğunu açıkladı. 

Memiş, gram altın fiyatının 2450-2520 lira aralığında izlenmesi gerektiğini ve ons altın nedeniyle kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabileceğini öngördü. Yatırımcılara 2470 lira seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Ayrıca yıl sonu beklentisinin 3000-3500 lira aralığında olduğunu ve bu nedenle 2500 lira seviyesinin altındaki fiyatların ucuz olduğunu vurguladı.

altın piyasası hakkında

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER

Memiş, altın piyasasının her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam edeceğini belirterek, temmuz ayında beklenen yükselişlerin başladığını söyledi. Yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye çağıran Memiş, altının yönünün yukarı olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, altın fiyatlarının gelecekteki hareketlerine dair önemli tahminler ve uyarılar yapan İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olmasını ve doğru zamanlarda alım yapmasını önerdi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

8 gün içinde başvuran emekliye 55.000 TL nakit imkanı! 4A 4B 4C hiç fark etmiyor

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

8 gün içinde başvuran emekliye 55.000 TL nakit imkanı! 4A 4B 4C hiç fark etmiyor

Araç muayenelerinde yeni masraf çıktı! Sürücüler artık buna da para ödeyecek!

KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi