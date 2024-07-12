Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Son dönemde dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın piyasasının her ay yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini belirtti ve gram altın fiyatlarının gelecekteki seviyelerine dair tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, gram altın fiyatlarının 3500 TL olacağı tarihi duyurdu. Memiş, BİST100 endeksinde 10 bin 900 seviyesinin üzerinde yapılacak kapanışların önemli olduğunu ancak 10 bin 950 puan seviyesinden kar satışı gelme olasılığının güçlü olduğunu vurguladı. Bu nedenle borsada işlem yapanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.





DÖVİZ KURLARI VE YATIRIM TAVSİYELERİ

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar kurunun 32 lira 72 kuruş seviyesinde olduğunu ve bu hafta 32,50-33 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Euro pozisyonlarının yüzde 50'sinin altına çekilmesi tavsiyesinde bulunan Memiş, ons altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle geri çekilme yaşayacağını belirtti. İlk olarak 2053 dolar, ardından 2330 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.





GRAM ALTIN VE YIL SONU BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarının temmuz ayında yükselişe geçtiğini belirten İslam Memiş, gram altının serbest piyasalarda 2511 lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Memiş, gram altın fiyatının 2450-2520 lira aralığında izlenmesi gerektiğini ve ons altın nedeniyle kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabileceğini öngördü. Yatırımcılara 2470 lira seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Ayrıca yıl sonu beklentisinin 3000-3500 lira aralığında olduğunu ve bu nedenle 2500 lira seviyesinin altındaki fiyatların ucuz olduğunu vurguladı.





ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER

Memiş, altın piyasasının her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam edeceğini belirterek, temmuz ayında beklenen yükselişlerin başladığını söyledi. Yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye çağıran Memiş, altının yönünün yukarı olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, altın fiyatlarının gelecekteki hareketlerine dair önemli tahminler ve uyarılar yapan İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olmasını ve doğru zamanlarda alım yapmasını önerdi.