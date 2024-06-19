Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! 3500 TL için açık tarih verildi

Altın piyasasının öngörüleriyle dikkat çeken İslam Memiş, piyasanın nabzını tutan önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, bayram süresince altın fiyatlarında bir gerileme beklendiğini ancak bu durumun kalıcı olmayacağını, aksine gram altın fiyatlarının çok geçmeden 3.500 lira düzeylerine ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Altın piyasalarında dikkat çekici hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar, özellikle bu hafta ons altın için 2 bin 340 dolarlık direnç seviyesine odaklanmıştı ve beklentiler doğrultusunda, dün 2 bin 341 dolarlık zirveyi gördü. Ancak bu seviyede tutunamayan altın fiyatları, yeniden 2 bin 315 dolar seviyesine geriledi. Piyasa analisti ve uzmanı, dün akşam yaptığı açıklamada, ons altının 2 bin 280 ile 2 bin 380 dolar arasında dalgalanarak piyasaları meşgul etmeye devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.





Altın piyasaları, yatırımcıların ve analistlerin dikkatle izlediği bir döneme giriyor. Uzmanlar, önümüzdeki dört haftalık süreçte ons altın fiyatlarının 2 bin 280 ve 2 bin 340 dolar aralığında seyredeceğini öngörüyorlar. Yaklaşan 9 günlük bayram tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması, global gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini daha da belirginleştirecek. Eğer dünya sahnesinde herhangi bir jeopolitik risk ya da siyasi gerginlik yaşanmazsa, altın fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Bu beklenti, 2 bin 300 dolarlık destek seviyesinin altına, 2 bin 280 dolar seviyesine kadar bir gerileme olasılığını da gündeme getiriyor. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu tahminler doğrultusunda stratejilerini şekillendiriyorlar.

Altın Piyasasında Beklentiler Yüksek: Fiyatlar Temmuz'da Uçuşa Geçebilir

Serbest piyasada gram altın fiyatları, 2 bin 410 ile 2 bin 419 Türk Lirası arasında dalgalanırken, 2 bin 400 TL'lik kritik destek seviyesinin korunduğu gözlemleniyor. Uzmanlar, mevcut fiyatların geçici olduğunu ve yatırımcıların, özellikle altın borcu olanlar ve yakın zamanda düğün yapacak olanların, bu seviyelerin kalıcı olmadığını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. Yıl sonu tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, ons altın için 2 bin 600 ile 3 bin dolar, gram altın için ise 3 bin ile 3 bin 500 Türk Lirası aralığındaki beklentiler sabit kalmış durumda. Altın fiyatlarındaki mevcut baskının kalıcı olmadığı ve Temmuz ayı itibarıyla fiyatların yükselişe geçmesinin beklendiği ifade ediliyor.