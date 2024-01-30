Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Kozmetik ürünlerinde indirim kampanyası bekleyenlere müjdeli haber Gratis’ten verildi. Gratis’te aynı üründen ikincisini alan yalnızca 1 TL ödeyip çıkacak. İşte Gratis'te 29 31 ocak aktüel ürünler kataloğunun detayları…

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak
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Kozmetik denildiği zaman ilk akla gelen Gratis yine harika bir indirim kampanyasına imza atarak kozmetikte indirim bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürdü. Birçok ürün bir alana ikincisi 1 TL, 5 TL ve 10 TL indirim fırsatıyla satışa çıkartıldı. Yüz temizleme jellerinden saç bakım setine, çoraptan manikür setine kadar ne alırsanız ikincisi 1 TL, 5 TL ve 10 TL’den satılacak. İşte Gratis'in başlatmış olduğu 29 31 Ocak aktüel katalogu indirimi….

NE ALIRSANIZ İKİNCİSİ 1 TL, 5TL VE 10 TL OLACAK 

Kozmetik denildiğinde ilk akla gelen firmalardan birisi olan Gratis yine yaptı yapacağını! 29 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 15 yıla özel olarak bir çok üründe yeni bir kampanyaya imza atıldı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar belirtilen ürünlerden ikincisini aldıkları zaman 1 TL, 5 TL ya da 10 TL ödeyerek çıkacak. Stoklarla sınırlı olan bu indirim kampanyasında yüz temizleme jeli, c vitaminli göz kremi, Kolajen kremler, bakım sütü, tonik, duş jeli çeşitleri, ruj, çorap, manikür seti, dudak parlatıcısı gibi ürünlerin ikincisi 1 TL, 5 TL ve 10 TL’den satışta olacak. Sizlerde Gratis'in başlatmış olduğu bu indirimli fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız muhakkak sizlere en yakın olan Gratis şubelerine uğramalısınız. İşte Gratis'e kampanyalı ürünler listesi…

  • Bee Beauty Yüz Temizleme Jeli ikincisi 1 TL 
  • Bee Beauty Vitamin C Göz Kremi ikincisi 1 TL 
  • Bee Beauty Kolajen Krem ikincisi 5 TL 
  • Bee Beauty Saç Bakım Sütü ikincisi 10 TL 
  • Bee Beauty Wınter Duş jeli 750 ml ikincisi 10 TL 
  • Beaulis Keep ıt ruhlar ikincisi 5 TL 
  • Eklips seçili çoraplar ikincisi 5 TL 
  • Eklips 4’lü manikür seti ikincisi 10 TL 
  • Lykd pluming rujlarda ikincisi 1 TL 
  • Beaulis plump it dudak parlatıcılarında ikincisi 1 TL 

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak

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