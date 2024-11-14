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Growtech Tarım Fuarı 20 Kasım'da Antalya'da Başlıyor

Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım tarihleri arasında ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerini buluşturacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:26
Growtech Tarım Fuarı 20 Kasım'da Antalya'da Başlıyor

Growtech Antalya Tarım Fuarı 20 Kasım'da Kapılarını Açıyor

Bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Önemli Oturumlar ve Konular

Fuar, örtü altı tarım sektöründeki ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirerek, ziyaretçilere çeşitli oturumlar sunacak. "Sürdürülebilir Yaşam Hakkı için Tarım", "Tarımda Kadın Eli ve Sürdürülebilirlik", "Gen Düzenleme ile Toplumsal Devrim", "Türk Devletlerinde Tarım Ticareti ve Fırsatlar", "Türkiye ve Rusya'da Seracılık" gibi uzman isimlerin katılacağı oturumlarla sektör hakkında derinlemesine bilgiler verilecek.

Katılımcı Sayısı ve Uluslararası İlgi

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, fuarın uluslararası katılımcı ve ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını vurguladı. Bu yıl toplam katılımcı sayısının 684 olduğunu ve katılımcıların %40'ının yurt dışından geldiğini belirtirken, 161 ülkeden ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Global Tarım Teknolojileri ve Yenilikler

Almanya, Hollanda, İspanya ve Güney Kore gibi tarımda öncü ülkeler fuarda pavyonlarıyla yer alacak. Özellikle Çin, 97 firmasıyla bu yıl en yüksek katılım sağlayan ülke olurken, Hindistan ise ilk kez fuara katılacak. Er, "İş hacmi hedeflerimizi her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Çevre Dostu Projelerle Sürdürülebilirlik

Fuar kapsamında çevre dostu projelere de önem verdiklerini dile getiren Er, katılımcıların stantlarının çevre dostu ve tekrar kullanılabilir tasarımlarda olmasına özen gösterdiklerini açıkladı. Ayrıca, enerji tasarruflu aydınlatma seçenekleri ve elektrikli ürünlerin kullanımında sorumlu yaklaşımların teşvik edildiğini belirtti. Kağıt broşürlerin kullanımını azaltmak amacıyla dijital platformlarda varlıklarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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