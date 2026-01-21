GSO 2026 İlk Meclis Toplantısı: Gaziantep Sanayisi Hedefleri

GSO 2026 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026 yılının ilk meclis toplantısı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve meslek komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, sanayicilerin güncel sorunları, 2026 hedefleri ve Gaziantep sanayisinin mevcut durumu ele alındı. Üretim, ihracat, finansmana erişim, istihdam, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka başta olmak üzere sanayi dünyasını ilgilendiren konular istişare edildi.

Açılış konuşması

Adil Sani Konukoğlu yeni yılın sanayi camiası ve herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Konukoğlu şöyle dedi: "Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen Gaziantep sanayisi üretmeye, ihracat yapmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu başarıda sanayicilerimizin azmi ve girişimci ruhu büyük rol oynamaktadır. Finansmana erişimden maliyet baskılarına, nitelikli iş gücünden yeşil ve dijital dönüşüme kadar pek çok alanda ciddi bir mücadele içindeyiz. Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için verimlilik, yüksek teknoloji, inovasyon ve ihracat odaklı üretim anlayışını daha da güçlendirmemiz gerekiyor."

Ünverdi'nin değerlendirmesi ve veriler

Adnan Ünverdi 2025'in iş dünyası için zorlu geçtiğini belirterek, "Küresel sorunlarla birlikte Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki durgunluk, iç piyasadaki nakit akışındaki yavaşlama ve finansman konusundaki güçlüklerin getirdiği daralan piyasa şartları hepimizi derinden etkilemiştir. Enflasyon rakamlarının artış hızının yavaşlaması ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam ediyor olması umut vericidir. Gaziantep sanayisi güçlü üretim altyapısı ve direnciyle mücadelesini sürdürmektedir. 2026 yılında da sorunların çözümü için çalışırken, ileri teknoloji ve yenilikçi projelerle sanayimizi geleceğe hazırlamak öncelikli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep'in ekonomik verilerini meclise sundu: "Şehrimiz en fazla ihracat yapan iller arasında 2025 yılında 6’ncı sırada yer aldı. İhracatımız 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Irak ve ABD bulunmaktadır. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 36 ile tekstil ürünleri, ikinci sırada yüzde 34,1 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, üçüncü sırada ise yüzde 12,6 ile kimya ve plastik ürünleri yer almaktadır."

Kapanış

Toplantı, öneri ve görüş paylaşımının ardından sona erdi.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) 2026 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI, GSO MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU BAŞKANLIĞINDA, YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ, MECLİS VE MESLEK KOMİTE ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.