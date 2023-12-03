GSS borcu olanlara müjde! Borcu dağ gibi birikenler için müjdeler müjdesi haber!

Torba yasada çarpıcı değişiklikler hayata geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 80 madde içeren torba yasa tasarısı, genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin önemli düzenlemeleri barındırıyor. Prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayan vatandaşlara 2014 ve sonrasına ait borçlarının silineceği müjdesi verildi. İşte, GSS prim borcu ve torba yasada yer alan ayrıntılar:

Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa tasarısı, dikkat çeken bir ilgi ile karşılandı. Tasarı kapsamında, prim borcu bulunan vatandaşlara devlet tarafından bir af getiriliyor. Özellikle genel sağlık sigortası borcu olanlar için bu düzenleme, büyük bir avantaj sunacak. Eğer yasa meclisten geçerse, devlet milyonlarca lira değerindeki borçtan vazgeçecek ve vatandaşlar finansal olarak rahat bir nefes alacak.





Tasarıda öne çıkan bir diğer önemli detay ise 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar lira tutarındaki genel sağlık sigortası borcunun silinecek olmasıdır. Bu durum, genel sağlık sigortası prim borçlularının sağlık hizmetlerinden mahrum kalmalarına son vererek tekrar hizmetlerden yararlanabilme imkanı sağlayacak. Bu kapsamda, 1 Ocak 2024 tarihine kadar biriken genel sağlık sigortası prim borçları, faizleri ve gecikme cezalarından devlet tamamen vazgeçecek. Bu adım, devletin toplamda 1 milyon 879 bin 401 kişinin 1 milyar 835 milyon 604 bin TL tutarındaki borcundan feragat etmesi anlamına gelecek.

Torba yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Bu teklif kapsamında enflasyon muhasebesinin kapsamının daraltılacağı belirtiliyor. Düzenlemeden 2024'te 2 bin 592 vergi mükellefinin yararlanması öngörülüyor. Bu düzenleme, kamu açısından 70 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri gibi finans kuruluşları için 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarının süre uzatımına gidileceği de torba yasa teklifinde yer alan önemli bir ayrıntı. KKM'nin 2022'deki vergisel etkisinin 32.6 milyar lira olarak hesaplanırken, 2023 yılı sonu için 60 milyar lira tahmin ediliyor. 2024'teki gider etkisinin ise 20 milyar lira olması öngörülüyor.

Götürü gider uygulamasının yürürlükten kaldırılacağı açıklandı. Konut satışlarında kullandırılan kredilere ilişkin istisnaların düzenleneceği ve gelir etkisinin 2024 yılında 1.14 milyar lira olacağı belirtildi. Bu tasarının yasalaşması durumunda, prim borcu olan vatandaşlar için önemli bir fırsat ve rahatlama sağlanacak.





Yabancı Ülkelerden Sağlanacak 312 Milyon Lira Gelir Vergisi

2024 yılında döviz getirisiyle ülkemize sağlanacak 312 milyon liralık gelir vergisi planları devam ediyor. 2022'de bin 563 gerçek kişi, yurtdışından kazanılan 1.6 milyar lira kâr payını beyan etti ve bu gelirden 480 milyon lira gelir vergisi ödedi. Ancak, istisna uygulamasının beklenen sonuca ulaşmadığı ve gelir kaybına neden olduğu düşünülen yatırımlara yönelik istisna kaldırma kararı alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın program dışında kalan kamu yatırımlarına, yabancı para ile finanse edilenlere yönelik istisna uygulamasına devam edilerek döviz girişi teşvik edilmeye devam edilecek. Ancak, istisnaların uluslararası ihale konusu olan yatırımlarla ilgili olarak kaldırılması durumunda yılda 3 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Cep Telefonlarından Alınacak 250 Milyon TL Vergi

Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar güncellenecek. Bu düzenleme 2033 yılına kadar devam edecek ve 2024 yılında Hazine'ye etkisi 250 milyon TL olacak.

Liman Cezalarında Artış Bekleniyor

Yeni tarife ile liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara düzenleme getirilecek. Böylece yılda 788 milyon lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Gemilerin seyir izin belgelerinden alınan tarifeler de gemi boylarına göre düzenlenecek ve bu sayede yılda 96 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Vergilendirilen Fenomen Sayısında Artış Devam Ediyor

Yeni düzenleme ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme, geliştirme ve ürün tanıtımı gibi hizmetler vergi kapsamına alınacak. 2022 yılında 8 bin 509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, bu yıl ise 9 bin 676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.