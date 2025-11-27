“Güç Gençte, Gelecek Gaziantep’te” Çalıştayı — 25 Kasım 2025’te 65 Öğrenci Sektörle Buluştu

“Güç Gençte, Gelecek Gaziantep’te” projesi ikinci faz çalıştayını tamamladı

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye’de ilk kez uygulanan iş birliği modeli olan "Güç Gençte, Gelecek Gaziantep’te" projesi önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Çalıştay ayrıntıları

Projenin ikinci fazını oluşturan çalıştay 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 65 üniversite öğrencisi, sanayi temsilcileri, üniversite yöneticileri ve proje paydaşları bir araya geldi.

Öğrenci ve sanayi eşleştirmesi

Projenin ilk fazında, Gaziantep’in önde gelen 27 sanayi firması tarafından bildirilen intörn ihtiyaçları ile GAÜN öğrencilerinin alan ve bölüm bazlı başvuruları toplandı. Öğrenciler, genel yetenek testi ve mesleki kişilik envanterinden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Bu sürecin sonunda gerçekleştirilen öğrenci-firma eşleştirmeleri, gençlerin potansiyeli ile sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı arasında güçlü bir köprü oluşturdu.

Öğrenme, tanışma ve mentorluk fırsatları

Çalıştay kapsamında öğrenciler; GSO, GAÜN, TOG yöneticileri ve proje kapsamında yer alan firmaların temsilcileri ile doğrudan buluştu. Gençler, çoğu Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaların yöneticileriyle tanışma, sektörel beklentileri öğrenme, mentorluk alma ve kariyer temelli temaslar kurma fırsatı yakaladı.

Paydaşların değerlendirmeleri

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş konuyla ilgili olarak, "Gaziantep gibi üretim kapasitesi yüksek bir şehirde hayata geçirdiğimiz bu model, gençlerin potansiyelini merkeze alarak onları sadece iş gücünün bir parçası değil, toplumsal dönüşümün lideri olarak konumlandırıyor. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-34 yaş grubunda işsizlik oranının yüzde 12,7 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, gençlerin nitelikli deneyim alanlarına erişimi her zamankinden daha kritik. Bu çalıştayda bir araya gelen öğrencilerin sektör temsilcileriyle kurdukları temaslar hem öğrenme hem deneyim hem de güven inşa etme süreçlerine güçlü bir katkı sağlıyor" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Sanayi kuruluşlarımız gençlerin dinamizmine ve üretim süreçlerine sağlayacakları katkıya büyük önem veriyor. Bu proje sayesinde firmalar ihtiyaç duydukları yeteneklere erken aşamada ulaşırken, öğrenciler de gerçek sektör deneyimine temas etme fırsatı buluyor. Bu iş birliği Gaziantep’in üretim kültürünü güçlendiren ve uzun vadede sanayiye nitelikli insan kaynağı kazandıran örnek bir model oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da, "Gaziantep’in dinamik ekonomik yapısı ve güçlü sanayi kültürü, gençlerimizin gelişimi için benzersiz bir zemin oluşturuyor. Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek hem kendilerini ifade etmeleri hem de gelecekteki mesleki rollerine yönelik önemli iç görüler kazanmaları bizim için çok kıymetli. Bu modelin üniversitemize, öğrencilerimize ve kentimizin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek adımlar

Çalıştayın ardından projede yeni bir dönem başlıyor. Gençler, temel iş yaşamı becerileri, sektör bilgisi ve kişisel gelişim alanlarında alacakları eğitimlerin ardından, Gaziantep’in önde gelen firmalarında intörnlük süreçlerine başlayacak. Bu süreçle proje, hem öğrencilerin mesleki gelişim yolculuğuna hem de kentin nitelikli iş gücü kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Proje, Gaziantep’in yerel kalkınma dinamiklerini destekleyen ve üniversite-sanayi iş birliğine örnek teşkil eden bir model olarak öne çıkıyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NIN (TOG), GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) VE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ, TÜRKİYE’DE İLK KEZ UYGULANAN BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ OLAN "GÜÇ GENÇTE, GELECEK GAZİANTEP’TE" PROJESİ ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTI. PROJENİN İKİNCİ FAZINI OLUŞTURAN ÇALIŞTAY, 25 KASIM 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN 65 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ; SANAYİ TEMSİLCİLERİ, ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ VE PROJE PAYDAŞLARI BİR ARAYA GELDİ.