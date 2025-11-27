Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TÜİK Ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ekim verileri ve 10 aylık tablo

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ekim ayı için Kayseri'den 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat yapıldı. İthalat ise 131 milyon 685 bin dolar olarak kaydedildi. Başkan Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayında 143 ülkeye, 341 milyon 762 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,28 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,86 oranında yine azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 131 milyon 685 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0,52 artış, bir önceki aya oranla yüzde 9,91 azalış gerçekleşmiştir."

Yılın ilk 10 ayı itibarıyla Kayseri'nin toplam ihracatı 3 milyar 154 milyon 264 bin dolar olurken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 1,58 artış gösterdi. Aynı dönem toplam ithalat 1 milyar 463 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 14,11 artış kaydedildi.

Pazarlar, sektörler ve rekabet değerlendirmesi

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin ihracat pazarlarını Almanya, Irak, ABD, Avusturya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Gürcistan olarak sıraladı. Sektör bazında ise TÜİK’in sınıflandırmasına göre; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metallar, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı, Otomotiv Endüstrisi, Meyve Sebze Mamulleri gibi alanlarda artış görülürken; Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri, İklimlendirme Sanayii, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış yaşandığını belirtti.

Gülsoy, küresel riskler ve belirsizliklerin talebi azalttığını, ucuz maliyetli ülkeler karşısında rekabetin zayıfladığını vurguladı ve şunları dile getirdi:

"İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Bu süreci aşmakta tüm mekanizmaların üzerine düşen konularda ülke ekonomisine katkıda bulunacak aksiyonları alması gerekiyor. Önümüzdeki tabloya baktığımızda, rakamların bize fısıldadığı çok net bir gerçek var. Evet, veriler gösteriyor ki; elektrik-elektronik ve makine gibi katma değeri daha yüksek alanlarda bir kıpırdanma, bir artış yakalamış durumdayız. Bu, şehrimiz ve ülkemiz adına sevindirici bir gelişme. Ancak madalyonun diğer yüzünü, yani canımızı yakan tarafı görmezden gelemeyiz. Kayseri sanayisinin omurgasını oluşturan, istihdamımızın yükünü sırtlayan ana damarlarda; özellikle mobilyada, çelikte ve tekstilde ciddi bir tıkanıklık yaşıyoruz. Bakın, meseleyi sadece ’finansmana erişim sorunu’ veya ’kredi bulamamak’ olarak okursak eksik kalır. Asıl mesele, küresel arenada artık oyunun kurallarının değişmiş olmasıdır. Şu an ihracatçımız tam anlamıyla bir ’kıskaç’ altında. Ancak bu kıskacın boyutu değişti. Eskiden sadece ’Çin ucuz, biz kaliteliyiz’ derdik. Şimdi karşımızda Mısır, Tunus ve Fas gibi çok daha dişli rakipler var. Ve size acı bir gerçeği söylemek zorundayım: Bu ülkeler sadece ucuz işçilik avantajıyla gelmiyorlar. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecine, karbon ayak izi ölçümü ve raporlanması gibi çevreci standartlara bizden çok daha hızlı uyum sağlıyorlar. Yani rakiplerimiz hem maliyet avantajını koruyor hem de Avrupa’nın istediği ’yeşil üretim’ standartlarını, bizim firmalarımıza kıyasla daha hızlı benimsiyorlar. İşte tekstil sektöründeki kan kaybımızın asıl sebebi budur. Pazar hem ucuz hem de kurallara uyanı tercih ediyor. Biz, maliyet ve uyum süreci arasında sıkışmış durumdayız. Bu tablo bize şunu söylüyor: Sadece üretmek yetmiyor; artık hem maliyetleri yönetmek hem de yeşil dönüşümü rakiplerden önce tamamlamak zorundayız. Aksi taktirde, özellikle Avrupa gibi önemli bir pazarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Biz ülkemizin gücüne, alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımız ile çalışanlarına teşekkür ediyorum."

