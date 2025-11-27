Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TÜİK Ekim verilerine göre Kayseri'nin Ekim ihracatının 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar, 10 aylık ihracatın 3 milyar 154 milyon 264 bin dolar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:50
Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat

Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TÜİK Ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ekim verileri ve 10 aylık tablo

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ekim ayı için Kayseri'den 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat yapıldı. İthalat ise 131 milyon 685 bin dolar olarak kaydedildi. Başkan Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayında 143 ülkeye, 341 milyon 762 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,28 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,86 oranında yine azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 131 milyon 685 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0,52 artış, bir önceki aya oranla yüzde 9,91 azalış gerçekleşmiştir."

Yılın ilk 10 ayı itibarıyla Kayseri'nin toplam ihracatı 3 milyar 154 milyon 264 bin dolar olurken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 1,58 artış gösterdi. Aynı dönem toplam ithalat 1 milyar 463 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 14,11 artış kaydedildi.

Pazarlar, sektörler ve rekabet değerlendirmesi

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin ihracat pazarlarını Almanya, Irak, ABD, Avusturya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Gürcistan olarak sıraladı. Sektör bazında ise TÜİK’in sınıflandırmasına göre; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metallar, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı, Otomotiv Endüstrisi, Meyve Sebze Mamulleri gibi alanlarda artış görülürken; Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri, İklimlendirme Sanayii, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış yaşandığını belirtti.

Gülsoy, küresel riskler ve belirsizliklerin talebi azalttığını, ucuz maliyetli ülkeler karşısında rekabetin zayıfladığını vurguladı ve şunları dile getirdi:

"İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Bu süreci aşmakta tüm mekanizmaların üzerine düşen konularda ülke ekonomisine katkıda bulunacak aksiyonları alması gerekiyor. Önümüzdeki tabloya baktığımızda, rakamların bize fısıldadığı çok net bir gerçek var. Evet, veriler gösteriyor ki; elektrik-elektronik ve makine gibi katma değeri daha yüksek alanlarda bir kıpırdanma, bir artış yakalamış durumdayız. Bu, şehrimiz ve ülkemiz adına sevindirici bir gelişme. Ancak madalyonun diğer yüzünü, yani canımızı yakan tarafı görmezden gelemeyiz. Kayseri sanayisinin omurgasını oluşturan, istihdamımızın yükünü sırtlayan ana damarlarda; özellikle mobilyada, çelikte ve tekstilde ciddi bir tıkanıklık yaşıyoruz. Bakın, meseleyi sadece ’finansmana erişim sorunu’ veya ’kredi bulamamak’ olarak okursak eksik kalır. Asıl mesele, küresel arenada artık oyunun kurallarının değişmiş olmasıdır. Şu an ihracatçımız tam anlamıyla bir ’kıskaç’ altında. Ancak bu kıskacın boyutu değişti. Eskiden sadece ’Çin ucuz, biz kaliteliyiz’ derdik. Şimdi karşımızda Mısır, Tunus ve Fas gibi çok daha dişli rakipler var. Ve size acı bir gerçeği söylemek zorundayım: Bu ülkeler sadece ucuz işçilik avantajıyla gelmiyorlar. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecine, karbon ayak izi ölçümü ve raporlanması gibi çevreci standartlara bizden çok daha hızlı uyum sağlıyorlar. Yani rakiplerimiz hem maliyet avantajını koruyor hem de Avrupa’nın istediği ’yeşil üretim’ standartlarını, bizim firmalarımıza kıyasla daha hızlı benimsiyorlar. İşte tekstil sektöründeki kan kaybımızın asıl sebebi budur. Pazar hem ucuz hem de kurallara uyanı tercih ediyor. Biz, maliyet ve uyum süreci arasında sıkışmış durumdayız. Bu tablo bize şunu söylüyor: Sadece üretmek yetmiyor; artık hem maliyetleri yönetmek hem de yeşil dönüşümü rakiplerden önce tamamlamak zorundayız. Aksi taktirde, özellikle Avrupa gibi önemli bir pazarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Biz ülkemizin gücüne, alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımız ile çalışanlarına teşekkür ediyorum."

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) EKİM AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOSAB’da altyapı tamam, sıra stratejik yatırımlarda
2
Tuğba Kuruyemiş 127. Şubesini Kadın Eliyle Aydın'da Açtı
3
Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği
4
Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor
5
Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı — Başkan Büyüksimitci Açıkladı
6
Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat
7
İAOSB'de Gümrük ve Dış Ticarette Gündem: Dijitalleşme Öne Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?