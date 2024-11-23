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Gümrük Müşavirlerinden Sınav Düzenlemesi Talebi

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği, sınav hakkının sınırsız olmasını ve mesleki kariyerin önü açılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:22
Gümrük Müşavirlerinden Sınav Düzenlemesi Talebi

Gümrük Müşavirlerinden Sınav Düzenlemesi Talebi

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği (GMYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yardımcı, gümrük müşavirlerine kariyer olanakları sağlanması ve Gümrük Kanunu'nda yer alan "Sınava sadece üç kez girebilir" kuralının kaldırılması için çağrıda bulundu.

Yardımcı, açıklamasında, Türkiye'nin dış ticaret hacminin %90'ından fazlasına aracılık ettiklerini ve gümrük vergilerinin tahsilatında kritik bir rol oynadıklarını belirtti. En az üniversite mezunu olan gençlerin, mesleğe olan tutkularıyla staj sürecine girdiklerini vurguladı.

Mesleki Eğitim Süreci

Gümrük müşaviri olmak isteyen stajyerlerin, uzun bir eğitim sürecinden geçtiklerini ifade eden Yardımcı, "İlk olarak gümrük müşavirlerinin yanında staj yaparak yerinde öğrenme fırsatını elde ediyoruz. Bir takvim yılı boyunca stajımızı tamamladıktan sonra her yıl düzenlenen gümrük müşavir yardımcıları sınavına girmeye hak kazanıyoruz. Başarılı olursak bir gümrük müşaviri yanında iki yıl staj yapıyoruz," dedi.

Bu süreçte karşılaştıkları zorlukların mesleği terk etmelerine neden olduğunu belirten Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Gümrük Kanunu'nun geçici 6. maddesi, sınav hakkımızı sınırlıyor. Sağlık sorunları veya farklı sorunlarla karşılaşanlar, üç deneme hakkını kaybediyor ve kariyerleri sona eriyor."

İnsan Kaynağı Sorunu

Yardımcı, mesleğin geleceği adına bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, sayısız meslektaşının sektörü terk ettiğini ya da mevcut unvanları ile faaliyete devam ettiğini ifade etti. Gümrük sektörünün ciddi bir insan kaynağı sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Talep ve Çözüm Önerisi

Yardımcı, meslektaşlarına kariyer yapma fırsatı tanınması için dengeli, adil ve mesleki nitelikleri ölçen iki aşamalı sınav sistemi talep etti. Ayrıca, sınavların Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM gibi uluslararası standartlara sahip kuruluşlar tarafından yapılmasını önerdi.

Bu taleplerin karşılanması halinde, gümrük müşavirliği mesleğinde yeni bir dönemin başlaması ve kalifiye insan kaynağının korunması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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