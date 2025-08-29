DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulacak; DSİ, Çermik Bayırbağı'nda arazi çalışması yapacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:22
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması

Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

DSİ, Diyarbakır Çermik'te Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Yapacak

Ayrıca, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bayırbağı Mahallesi'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması
2
LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı
3
Haziran'da Lisanslı Elektrik Üretimi yüzde 5,4 Azaldı
4
Küresel Piyasalar: ABD Büyümesi, PCE Verisi ve Fed Beklentileri
5
İstanbul Serbest Piyasada Dolar 41,1480, Avro 48,0160'den Açıldı
6
TMB Başkanı Eren: Türk müteahhitler 'Dünyanın En Büyük 250' listesinde güçleniyor
7
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız