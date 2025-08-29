Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması

Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.
Bu kapsamda Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.
DSİ, Diyarbakır Çermik'te Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Yapacak
Ayrıca, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bayırbağı Mahallesi'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.