Gün Ortasında Piyasa Durumu: Dolar ve BIST 100 Endeksi Analizi

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,0990 liradan, avro ise 38,0180 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Hızla Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 9.805,83 puana yükseldi. Önceki gün kapanışını 9.758,14 puan ile gerçekleştiren endeks, güne 9.753,17 puan seviyesinden başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 47,69 puan ve yüzde 0,49 artışla 9.805,83 puana ulaşmıştır. Gün içinde endeks, en düşük 9.740,21 ve en yüksek 9.812,47 puanı görmüştür.

Sektörel Performanslar

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,16 gerilerken, hizmet endeksi yüzde 0,32 ve mali endeks yüzde 0,97 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseliş kaydederken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer almaktadır.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.572 dolar seviyesine ulaşmışken, Londra Brent türü ham petrolün varili 71,9 dolar ile işlem görmektedir.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge kağıdının bugünkü valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi ise yüzde 40,97 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Piyasa Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 141,6 düzeyindedir.