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Gün Sonunda Borsa İstanbul'da Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günlük işlem sonrası yüzde 0,15 artışla kapandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:40
Gün Sonunda Borsa İstanbul'da Son Durum

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, تداول günü 8.978,13 ile 9.152,68 puan aralığında seyretti. Gün sonunda ise önceki kapanışa göre %0,15 değer kazanarak 9.044,89 puandan kapandı.

Günün Başlangıcı ve Gelişmeler

BIST 100 endeksi güne 9.040,75 puandan başladı ve gün içerisinde 13,25 puan artışla kapanışını gerçekleştirdi.

Sektörel Performans

Önceki kapanışa göre:

  • Mali endeks: %0,31 değer kazandı.
  • Hizmetler endeksi: %0,61 yükseldi.
  • Teknoloji endeksi: %1 değer kaybetti.
  • Sanayi endeksi: %0,63 düştü.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 46,82 puan değer kazanarak 10.045,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i değer kazanırken, 56'sı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Turkcell yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı 2.606 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda kilogram altının fiyatı ise %0,4 artışla 3 milyon 62 bin lira'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ait efektif kurunu alışta 34,1864 lira, satışta 34,3234 lira olarak belirledi. Bunun yanında uluslararası döviz kurlarında ise avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, %4,9 azalışla 76,80 dolar seviyesine geriledi.

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