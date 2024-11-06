Güncel Altın Fiyatları: Düşüş ve Analizler

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı, güne 2,995 lira seviyesinde işlem görerek düşüşle başladı. Dün, uluslararası piyasalarda ons fiyatının artış göstermesiyle birlikte 3,026 liraya kadar yükselen gram altın, bu sabah itibarıyla önceki kapanışına göre %1 oranında bir kayıpla 2,995 lira seviyesine geriledi.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Güncel verilere göre çeyrek altın 5,090 liradan, Cumhuriyet altını ise 20,270 liradan işlem görmekte. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çeken başka bir önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Ons Fiyatlarındaki Değişim

Altının ons fiyatı da, önceki kapanışına göre %0,9 azalışla 2,718 dolardan işlem görmekte. Dün yükseliş gösteren ons fiyatları, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı.

ABD'deki Seçimlerin Etkisi

Yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanarak, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkilerini incelemekte. Donald Trump'ın yeniden başkan olması durumunda uygulamayı planladığı politikaların yatırımcılar üzerinde yarattığı belirsizlik, piyasalarda karışık bir seyir sergileyebilir.

Merkez Bankası'nın Kararları Bekleniyor

Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın alacağı para politikası kararları yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkmakta. Piyasalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan azaltmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu karar açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı yorumlar, varlık fiyatlarını etkileyecek unsurlar arasında sayılmakta.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Göstergeler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yanı sıra Almanya'daki Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi ve Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'deki haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini göz önünde bulundurdu.

Teknik olarak, altının ons fiyatında 2,750 dolar seviyesi direnç, 2,700 dolarsa destek konumundadır.