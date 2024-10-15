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Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.918 Lira, Çeyrek Altın 4.980 Lira

Altın fiyatlarında son durum: Gram 2.918 lira, çeyrek altın 4.980 lira. Ekonomi haberleri ve piyasa yansımaları hakkında daha fazla bilgi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:11
Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.918 Lira, Çeyrek Altın 4.980 Lira

Altın Fiyatları Gündemde

Bugün altının gram fiyatı, sabah yatay bir seyir izleyerek 2.918 liradan işlem görmekte. Önceki kapanışla karşılaştırıldığında, geçen gün %0.4'lük bir düşüşle 2.919 liradan günü tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Gün ortası itibarıyla çeyrek altın 4.980 liradan ve Cumhuriyet altını 19.830 liradan satılmakta. Altının ons fiyatı ise 2.648 dolar seviyelerinde takvim tarihine paralel ilerliyor.

Küresel Ekonomik Beklentiler

Küresel piyasalarda ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler devam etmekte ve bu durum altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Fed'in, bir sonraki toplantısında faizleri 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık bir indirim yapılma olasılığı ise %80 olarak öngörülüyor.

Analizler ve Beklentiler

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'daki Zew ekonomik güven endeksi, avro bölgesinde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksi takip edilecek. Analistler, altının ons fiyatı için 2.630 dolar seviyesinin destek, 2.680 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

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