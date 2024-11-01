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Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Gelişmeleri

Altın fiyatları yükseldi, yatırımcılar ABD istihdam raporunu bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:28
Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Gelişmeleri

Güncel Altın Fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3,036 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 5,130 TL, Cumhuriyet altını ise 20,450 TL'den satılmakta.

Önceki Gelişmeler

Dün, ons fiyatındaki düşüş ile değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3,022 TL'den kapatmıştı. Bugün saat 10:10 itibarıyla altının gramı %0,5 değer kazanarak 3,036 TL seviyesine yükseldi. Aynı dakikalar içinde çeyrek altın 5,130 TL, Cumhuriyet altını ise 20,450 TL'den işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Durum

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre %0,3 artış göstererek 2,752 USD seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlikler sürerken, yatırımcılar bugün açıklanacak istihdam raporunu takip ediyor.

ABD Ekonomisinde Belirsizlikler

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapacağına yönelik iyimserlikler devam ederken, iş gücü piyasasının iyi durumda kalması ve azalan enflasyonist baskılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını kademeli olarak düşürme ihtimalini gündeme getiriyor. Önümüzdeki ay Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve Aralık ayında ek bir faiz indirimi olasılığı %68 olarak tahmin ediliyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Analistler, yurt dışında bugün açıklanacak istihdam raporu ile İngiltere ve ABD'deki imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2,780 USD seviyesinin direnç, 2,720 USD seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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