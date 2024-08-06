Güncel Döviz Kurları - İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Raporu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında 29 Ekim 2023 itibarıyla döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,3920
|33,3930
|33,5970
|33,5980
|Avro
|36,6850
|36,6860
|36,7450
|36,7460
|Sterlin
|42,7050
|42,7310
|42,7790
|42,7950
|İsviçre Frangı
|39,3950
|39,4040
|39,4240
|39,4350
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,3620
|33,4420
|33,5670
|33,6470
|Avro
|36,6450
|36,7250
|36,7050
|36,7850
|Sterlin
|42,6450
|42,8550
|42,7190
|42,9290
Not: Yukarıdaki veriler serbest piyasa koşullarında elde edilen alış ve satış fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar döviz borsasına göre değişkenlik gösterebilir.