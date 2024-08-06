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Güncel Döviz Kurları - İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında son günlerdeki değişiklikler hakkında bilgi edinin.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:41
Güncel Döviz Kurları - İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Raporu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında 29 Ekim 2023 itibarıyla döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 33,3920 33,3930 33,5970 33,5980
Avro 36,6850 36,6860 36,7450 36,7460
Sterlin 42,7050 42,7310 42,7790 42,7950
İsviçre Frangı 39,3950 39,4040 39,4240 39,4350

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 33,3620 33,4420 33,5670 33,6470
Avro 36,6450 36,7250 36,7050 36,7850
Sterlin 42,6450 42,8550 42,7190 42,9290

Not: Yukarıdaki veriler serbest piyasa koşullarında elde edilen alış ve satış fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar döviz borsasına göre değişkenlik gösterebilir.

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