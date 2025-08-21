DOLAR
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Çarşamba — Perşembe)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarının Çarşamba ve Perşembe günleri alış ve satış fiyatları: ABD Doları, Avro, Sterlin, İsviçre frangı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:11
Güncel Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL

ABD Doları: Çarşamba — Alış 40,9250 / Satış 40,9260. Perşembe — Alış 40,9380 / Satış 40,9390.

Avro: Çarşamba — Alış 47,7490 / Satış 47,7500. Perşembe — Alış 47,6870 / Satış 47,6880.

Sterlin: Çarşamba — Alış 55,1990 / Satış 55,2090. Perşembe — Alış 55,1200 / Satış 55,1300.

İsviçre frangı: Çarşamba — Alış 50,8540 / Satış 50,8640. Perşembe — Alış 50,6980 / Satış 50,7080.

ANKARA

ABD Doları: Çarşamba — Alış 40,8950 / Satış 40,9750. Perşembe — Alış 40,9080 / Satış 40,9880.

Avro: Çarşamba — Alış 47,7090 / Satış 47,7890. Perşembe — Alış 47,6470 / Satış 47,7270.

Sterlin: Çarşamba — Alış 55,1390 / Satış 55,3490. Perşembe — Alış 55,0600 / Satış 55,2700.

