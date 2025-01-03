Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, piyasa hareketliliğini takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

İstanbul'da Döviz Fiyatları

Bugün itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları şu şekildedir:

ABD Doları: Alış: 35,3690 - Satış: 35,3700

Alış: 35,3690 - Satış: 35,3700 Avro: Alış: 36,4000 - Satış: 36,4010

Alış: 36,4000 - Satış: 36,4010 Sterlin: Alış: 43,8400 - Satış: 43,8500

Alış: 43,8400 - Satış: 43,8500 İsviçre Frangı: Alış: 38,8780 - Satış: 38,8870

Ankara'da Döviz Fiyatları

Ankara serbest piyasasında ise döviz fiyatları aşağıdaki gibidir:

ABD Doları: Alış: 35,3390 - Satış: 35,4190

Alış: 35,3390 - Satış: 35,4190 Avro: Alış: 36,3600 - Satış: 36,4400

Alış: 36,3600 - Satış: 36,4400 Sterlin: Alış: 43,7800 - Satış: 43,9900

Piyasalardaki bu dalgalanmalar, ekonomik göstergelerin yanı sıra global gelişmelerden de etkilenmektedir.