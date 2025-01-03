Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, piyasa hareketliliğini takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.
İstanbul'da Döviz Fiyatları
Bugün itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları şu şekildedir:
- ABD Doları: Alış: 35,3690 - Satış: 35,3700
- Avro: Alış: 36,4000 - Satış: 36,4010
- Sterlin: Alış: 43,8400 - Satış: 43,8500
- İsviçre Frangı: Alış: 38,8780 - Satış: 38,8870
Ankara'da Döviz Fiyatları
Ankara serbest piyasasında ise döviz fiyatları aşağıdaki gibidir:
- ABD Doları: Alış: 35,3390 - Satış: 35,4190
- Avro: Alış: 36,3600 - Satış: 36,4400
- Sterlin: Alış: 43,7800 - Satış: 43,9900
Piyasalardaki bu dalgalanmalar, ekonomik göstergelerin yanı sıra global gelişmelerden de etkilenmektedir.