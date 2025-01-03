DOLAR
35,37 -0,1%
EURO
36,46 -0,29%
ALTIN
3.015,52 0,18%
BITCOIN
3.425.533,66 0,54%

Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son gelişmeler ve alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:09
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, piyasa hareketliliğini takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

İstanbul'da Döviz Fiyatları

Bugün itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları şu şekildedir:

  • ABD Doları: Alış: 35,3690 - Satış: 35,3700
  • Avro: Alış: 36,4000 - Satış: 36,4010
  • Sterlin: Alış: 43,8400 - Satış: 43,8500
  • İsviçre Frangı: Alış: 38,8780 - Satış: 38,8870

Ankara'da Döviz Fiyatları

Ankara serbest piyasasında ise döviz fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • ABD Doları: Alış: 35,3390 - Satış: 35,4190
  • Avro: Alış: 36,3600 - Satış: 36,4400
  • Sterlin: Alış: 43,7800 - Satış: 43,9900

Piyasalardaki bu dalgalanmalar, ekonomik göstergelerin yanı sıra global gelişmelerden de etkilenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi
2
TİM Başkanı Gültepe: 2025 Hedefimiz 280 Milyar Dolar İhracat
3
Otomotiv Sektörü 2023'te 37,2 Milyar Dolar İhracatla Zirveye Yerleşti
4
Biden, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Ulusal Güvenlik Nedeniyle Engelledi
5
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları
6
Ticaret Bakanı Bolat'tan 2024 Dış Ticaret Rakamları: Rekor İhracat ve İstikrar Vurgusu
7
Düzce'de Fındık İhracatı 2024'te Rekor Kırdı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!