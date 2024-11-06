Güncel Döviz Kurları - TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, her gün saat 15.30'da güncel döviz kurlarını belirlemektedir. Aşağıda bu döviz kurlarının nitelikli bir listesi yer almaktadır.

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.1841 34.2456 34.1601 34.2970 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.3933 22.5393 22.2903 22.6746 1 DANİMARKA KRONU 4.9160 4.9401 4.9125 4.9515 1 EURO 36.7154 36.7815 36.6897 36.8367 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.9641 44.1933 43.9333 44.2596 1 İSVİÇRE FRANGI 38.9965 39.2469 38.9380 39.3057 1 İSVEÇ KRONU 3.1352 3.1677 3.1330 3.1750 1 KANADA DOLARI 24.5415 24.6522 24.4507 24.7459 1 KUVEYT DİNARI 110.7204 112.1692 109.0596 113.8517 1 NORVEÇ KRONU 3.0718 3.0924 3.0696 3.0995 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0998 9.1161 9.0315 9.1845 100 JAPON YENİ 22.1412 22.2879 22.0593 22.3726

Çapraz Kurlar

Aşağıda bazı çapraz kurların listesi verilmiştir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5229 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.9429 1 DANİMARKA KRONU 0.8746 1 İSVİÇRE FRANGI 10.86 1 İSVEÇ KRONU 154.02 1 JAPON YENİ 1.3910 1 KANADA DOLARI 11.10 1 NORVEÇ KRONU 3.7566

Bu bilgiler, döviz piyasasında işlem yapacak olanlar için oldukça önemlidir ve günlük ihtiyacı karşılamak amacıyla düzenli olarak takip edilmelidir.