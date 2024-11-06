Güncel Döviz Kurları - TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, her gün saat 15.30'da güncel döviz kurlarını belirlemektedir. Aşağıda bu döviz kurlarının nitelikli bir listesi yer almaktadır.
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.1841
|34.2456
|34.1601
|34.2970
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.3933
|22.5393
|22.2903
|22.6746
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9160
|4.9401
|4.9125
|4.9515
|1
|EURO
|36.7154
|36.7815
|36.6897
|36.8367
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.9641
|44.1933
|43.9333
|44.2596
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.9965
|39.2469
|38.9380
|39.3057
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1352
|3.1677
|3.1330
|3.1750
|1
|KANADA DOLARI
|24.5415
|24.6522
|24.4507
|24.7459
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.7204
|112.1692
|109.0596
|113.8517
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0718
|3.0924
|3.0696
|3.0995
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0998
|9.1161
|9.0315
|9.1845
|100
|JAPON YENİ
|22.1412
|22.2879
|22.0593
|22.3726
Çapraz Kurlar
Aşağıda bazı çapraz kurların listesi verilmiştir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5229
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.9429
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8746
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.86
|1
|İSVEÇ KRONU
|154.02
|1
|JAPON YENİ
|1.3910
|1
|KANADA DOLARI
|11.10
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7566
Bu bilgiler, döviz piyasasında işlem yapacak olanlar için oldukça önemlidir ve günlük ihtiyacı karşılamak amacıyla düzenli olarak takip edilmelidir.