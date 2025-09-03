DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.684,43 -0,2%
BITCOIN
4.596.160,98 -0,24%

Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş

GAİB verilerine göre Güneydoğu, yılın 8 ayında 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi; Ağustosta ihracat yüzde 3,8 azalarak 972,8 milyon dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:54
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş

GAİB: Güneydoğu 8 ayda 7,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölgeden yılın ilk 8 ayında toplam 7,7 milyar dolar ihracat yapıldı. Ağustos ayı ise geçen yılın aynı ayına göre %3,8 azalışla 972,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gaziantep performansı ve GAİB açıklaması

Gaziantep'in ihracatı Ağustos ayında %4,8 düşerek 808,7 milyon dolar oldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 8 aylık dönemde ihracatın %2,6 artışla 7,7 milyar dolara yükseldiğini, Ağustos bazında ise gerileme görüldüğünü ifade etti.

Kileci, Gaziantep'in ilk 8 aydaki ihracat performansının %0,6 artışla 6,5 milyar dolar olduğunu, ancak bunun istenen seviyede olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

'Zorlu finansal koşullara rağmen yine de geçen senenin üzerinde kalan tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları da açıklandı. İkinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüyen ekonomimiz her ne kadar bizi sevindirse de net ihracatın büyümeyi geri çekmesi bizleri düşündürdü. İhracatın büyümeye pozitif katkı vermesi Türk ekonomisi ve Türk sanayicisi için büyük önem arz ediyor.'

Pazar dağılımı ve öne çıkan ürünler

Kileci, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin %39 pay ile ilk sırada yer aldığını, Afrika ülkelerinin %16,6 ile ikinci ve AB ülkelerinin %16,3 ile üçüncü sırada bulunduğunu hatırlattı. Bölgeden toplam 197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta ilk sıralarda yer alan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti bulunuyor.

Bölgede en çok ihracatı yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile sabun ve yıkama müstahzarları olarak sıralandı.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş
2
New York Borsası Yatay Seyirle İşlem Gününe Başladı
3
Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi
4
Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor
5
Doğu Karadeniz'den Ocak Ayında 118 Milyon Dolar İhracat
6
Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı! Kulis bilgisinden ilk tarih ayyuka çıktı!
7
Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor