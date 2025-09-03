Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş

GAİB: Güneydoğu 8 ayda 7,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölgeden yılın ilk 8 ayında toplam 7,7 milyar dolar ihracat yapıldı. Ağustos ayı ise geçen yılın aynı ayına göre %3,8 azalışla 972,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gaziantep performansı ve GAİB açıklaması

Gaziantep'in ihracatı Ağustos ayında %4,8 düşerek 808,7 milyon dolar oldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 8 aylık dönemde ihracatın %2,6 artışla 7,7 milyar dolara yükseldiğini, Ağustos bazında ise gerileme görüldüğünü ifade etti.

Kileci, Gaziantep'in ilk 8 aydaki ihracat performansının %0,6 artışla 6,5 milyar dolar olduğunu, ancak bunun istenen seviyede olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

'Zorlu finansal koşullara rağmen yine de geçen senenin üzerinde kalan tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları da açıklandı. İkinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüyen ekonomimiz her ne kadar bizi sevindirse de net ihracatın büyümeyi geri çekmesi bizleri düşündürdü. İhracatın büyümeye pozitif katkı vermesi Türk ekonomisi ve Türk sanayicisi için büyük önem arz ediyor.'

Pazar dağılımı ve öne çıkan ürünler

Kileci, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin %39 pay ile ilk sırada yer aldığını, Afrika ülkelerinin %16,6 ile ikinci ve AB ülkelerinin %16,3 ile üçüncü sırada bulunduğunu hatırlattı. Bölgeden toplam 197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta ilk sıralarda yer alan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti bulunuyor.

Bölgede en çok ihracatı yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile sabun ve yıkama müstahzarları olarak sıralandı.