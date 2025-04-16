Güneydoğulu Halı İhracatçıları, Katar'da Türk Halılarını Ön Plana Çıkardı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları, Katar'da Türk Halılarını Tanıttı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), bu yılın ikinci sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Katar'da gerçekleştirdi. GAHİB'den alınan bilgilere göre, Türk halı ihracatçıları Katar'daki ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle ikili görüşmeler yaparak ürünlerini tanıttı.

Katar'da 12 Türk Firması Temsil Edildi

Katar'a giden 12 Türk firması, Katarlı ve Körfez ülkelerinden gelen temsilcilerle yüz yüze görüşerek Türk halılarının kalitesini öne çıkardı. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, her yıl Katar'a önemli miktarda halı ihracatı yaptıklarını ve bunu daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dubai'deki temaslarını tamamladıktan sonra Katar'a geçtiklerini belirten Kaplan, "Zamanımızı verimli kullanmak adına iki ya da üç ülkeyi bir arada organize etmeye çalışıyoruz. Dubai'de kilit oyuncularla önemli görüşmeler yaptık. Doha'da yerel halıcılarla ikili toplantılarımıza başladık" dedi.

Halı Pazarındaki Büyüme Fırsatları

Kaplan, Dünya Kupası'nın etkisiyle Katar'da yapılan ciddi yatırımlar sonucunda halı pazarının genişlediğine ve çeşitlendiğine dikkat çekti. Türkiye'nin halı piyasasındaki fiyat ve kalite algısının oldukça iyi olduğunu da vurguladı.

GAHİB, bu pazara ilgi duyan üyelerini yeni ürünleri ve koleksiyonlarına ilişkin örnekler ve görsellerle destekleyerek, ticaret potansiyelini yükseltmeyi amaçlıyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ikinci sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Katar'da düzenledi. Katarlı ve Körfez ülkelerinden gelen temsilcilerle buluşan 12 Türk firması, yaptıkları görüşmelerde ürünlerin tanıtımını yaptı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ikinci sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Katar'da düzenledi. Katarlı ve Körfez ülkelerinden gelen temsilcilerle buluşan 12 Türk firması, yaptıkları görüşmelerde ürünlerin tanıtımını yaptı.