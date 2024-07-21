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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 133 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 133 bin 955 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 133 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 133 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 769 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 792 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 133 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 955 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile barajlı hidrolelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 11 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 522 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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