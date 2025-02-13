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Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'nin Enerji Dengesi

Türkiye'nin günlük elektrik üretimi 1.073.873 MWh, tüketimi ise 1.059.417 MWh olarak kaydedildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:55
Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'nin Enerji Dengesi

Türkiye'de dünkü elektrik üretimi ve tüketimi rakamları açıklandı. Ülke genelinde 1 milyon 73 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, bu süreçte 1 milyon 59 bin 417 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 12.00'de 50 bin 821 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 34 bin 234 megavatsaat olarak belirlendi.

Günlük elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %25,6 ile ilk sırayı alırken, bunu %20,4 ile ithal kömür santralleri ve %17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Ek olarak, Türkiye dün 14 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı ve 316 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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