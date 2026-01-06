Gürcistan Hamsisi Gelmeyince Tezgahlar Buzhane Hamsisine Kaldı

Karadeniz'de hamsi avı düştü; 1 Ocak'tan bu yana Gürcistan'dan beklenen hamsi gelmedi. Tezgahlar şoklanmış buzhane hamsisiyle dolu, esnaf tüketimi onaylıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:44
Karadeniz’de hamsi avında belirgin bir düşüş yaşanıyor. 1 Ocak itibarıyla Türk balıkçılar tarafından Gürcistan karasularında başlayan hamsi avı, beklentileri karşılamadı.

Türk karasularındaki azalış nedeniyle umutlarını Gürcistan’dan gelecek hamsiye bağlayan balıkçılar, Gürcistan’dan beklenen hamsinin gelmediğini vurguluyor. Esnaf, geçen yıl da Gürcistan’dan istenilen miktarda hamsi gelmediğini hatırlattı.

Şu anda tezgahlarda satılan hamsilerin büyük çoğunluğunun buzhane (şoklanmış) hamsisi olduğu belirtiliyor ve esnaf bu ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söylüyor.

Adem Kaygusuz, "Gürcistan’dan beklenen hamsi gelmedi. Şu anda orada hamsi avı yapılıyor ancak gümrük giderlerinin pahalı olması nedeniyle buraya gönderilemiyor. Geçen sene de Gürcistan’dan hiç hamsi gelmemişti. Şu an sattığımız hamsiler teknelerde şoklanmış hamsiler. Vatandaşlara bu hamsileri gönül rahatlığıyla tüketmelerini tavsiye ediyorum; buzhane kokusu bile yok. Şu an bölgemizdeki sularda hiç hamsi yok. Belki İğneada taraflarında çok az miktarda vardır ancak buraya gelecek durumda değil. İstavrit ise günlük olarak geliyor ve tam yenecek kıvamda. Bu sene palamut yoktu, hamsi boldu" dedi.

Ahmet Çoğalmış ise, "Gürcistan’dan hâlâ hamsi gelmedi ve piyasadaki hamsiler şoklu hamsilerden oluşuyor. Şu anda hamsi yok denecek kadar az, ancak bol miktarda istavrit geliyor. Havalar yavaş yavaş düzeldikçe diğer balık çeşitleri de tezgâhlarda yerini almaya başlayacak. Şu an istavritin yanı sıra barbun, mezgit, levrek, tirsi, karagöz, somon ve çupra çeşitlerimiz mevcut. Balık çeşitleri yavaş yavaş artıyor. Bölgemizdeki sularda hamsi avı neredeyse yok. Zaten hamsi göç balığı olduğu için bundan sonra geleceğini de pek tahmin etmiyorum" diye konuştu.

