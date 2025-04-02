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Gürsel Baran'dan Ekonomik Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Gürsel Baran, boykotun yerli üretimi ve ticareti baltalayacağına dikkat çekerek, itidal çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:29
Gürsel Baran'dan Ekonomik Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Gürsel Baran'dan Ekonomik Boykot Uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son günlerde artan ekonomik boykot çağrılarına sert bir yanıt verdi. Baran, boykotun yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olacağına dikkat çekti.

Tüccar ve Sanayicinin Alın Teri

Yazılı bir açıklama yapan Baran, boykot çağrılarına karşı itidal çağrısında bulundu. Baran, bu dönemde ekonomimizi hedef alan saldırıları kaygıyla takip ettiklerini belirtti. "Boykot, tüccarımızın, sanayicimizin ve işçimizin alın terini heba etmek demektir," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Baran, vatandaşları doğru olmayan bu tür eylemlere prim vermemeye davet etti. "Bu süreçte, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi nasıl daha da geliştirebileceğimize odaklanmalıyız," diyen Baran, ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkileri olabilecek çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Baran, milletimizi itidalli olmaya davet ederek, bu tür boykotlardan uzak durulmasını ve sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini önerdi.

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