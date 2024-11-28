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Güvenli İnternet Tırı İle 81 Bin Öğrenciye Ulaşıldı!

Güvenli İnternet Tırı, 200 okulda 81 bin öğrenciyi bilgilendirerek dijital güvenliği artırıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:38
Güvenli İnternet Tırı İle 81 Bin Öğrenciye Ulaşıldı!

Güvenli İnternet Tırı ile 81 Bin Öğrenciye Ulaşıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 210 binden fazla kişiye eğitim verildiğini ve Güvenli İnternet Tırı'nın 200'den fazla okulu ziyaret edip yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaştığını açıkladı.

Dijital Güvenlik İçin Önemli Adımlar

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, çocukların dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı korunmasına yönelik önlemler hakkında bilgiler verdi. 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi, 46,3 milyon kişi için Güvenli İnternet Hizmeti sağlıyor.

Bakan Uraloğlu, dijital zorbalığın çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığı üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını vurguladı. Dijital şiddet sadece bireyleri değil, toplumsal huzuru da tehdit eden bir sorundur.

Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri

Uraloğlu, teknolojinin bilinçli kullanımı ve ailelerin bilinçlendirilmesinin öncelik olduklarını belirtti. BTK bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi, internetin güvenli kullanımı için kritik bir yapı. Merkez; 'Bilinçlendirme Merkezi', 'İnternet Yardım Merkezi' ve 'İhbar Merkezi' ile aileleri ve çocukları internetin riskleri konusunda bilgilendirmekte.

2024 yılı itibarıyla gerçekleştirilen 120 eğitimde yaklaşık 23 bin kişiye ulaşılırken, toplamda 1300 eğitim verilerek 210 binden fazla kişi bilgilendirildi. Bu eğitimler, çocukların internet kullanım becerilerini geliştirmekte ve riskler konusunda farkındalık oluşturuyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini de göz önünde bulunduran Uraloğlu, Güvenli Oyna Dijital Oyunlar Bilgi Platformu ile ailelere rehberlik sağladıklarını ifade etti. BTK, ebeveynlere popüler oyunlar hakkında tavsiyelerde bulunarak çocukların eğitsel oyunlara yönlendirilmesini teşvik ediyor.

Uraloğlu, İnternet Yardım Merkezi Portalı'nın güvenli internet kullanımı konusunda kapsamlı destek sunduğunu da sözlerine ekledi. ALO 141 İnternet Destek Hattı ile vatandaşlar doğrudan destek alabiliyor. Güvenli İnternet Hizmeti ile çocuk ve aile profilleri oluşturarak, uygunsuz içeriklere erişimi engelleyerek güvenli bir dijital ortam sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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