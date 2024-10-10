GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı

GYODER'den Çifte Eğitim Hamlesi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) ile yaptığı işbirliği ile eğitim alanında önemli adımlar atıyor. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu çabalarının sektörü yukarı taşımayı hedeflediğini belirtti.

Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları ödül töreninde açıklandı. Bu yarışma, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın kazananları arasında;

Birincilik: Kemal Serdar Yılmaz - "Türkiye'de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama"

Kemal Serdar Yılmaz - "Türkiye'de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama" İkincilik: Sibel Canaz Sevgen - "Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları"

Sibel Canaz Sevgen - "Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları" Üçüncülük: Zehra Çelik - "Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi"

Zehra Çelik - "Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi" Jüri Özel Ödülü: Nisa Nur Özkan - "Düzce İçin Bir Eşik Olarak Deprem: Merkezdeki Konutların Tipomorfolojik Dönüşümü"

dereceye giren tezlere nakit ödüller verildi ve bu eserler basılı olarak ilgili taraflara ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi İle Protokol İmzalandı

Ödül töreninin hemen sonrasında, GYODER, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile ortak eğitim, araştırma ve akademik faaliyetler üzerine bir protokol imzaladı. Bu işbirliği sayesinde, gayrimenkul finansmanı, tesis yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konularda eğitim programları düzenlenecek.

Protokol ile tezli ve tezsiz lisansüstü programları ile birlikte, ortak sertifika programlarının da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu ortaklık, yeni projelere öncülük edecek.

Akademik Çalışmaları Desteklemek Öncelikli Hedef

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, eğitim ve akademik çalışmaların sektörün geleceğini aydınlatacak önemli araçlar olduğunu vurguladı. Çekici, "Amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bilimsel veriler üretmek ve bunları sektörel uygulamalara entegre etmektir," dedi.

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü işbirlikleri ile sektör profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve bilgi birikimini artırmayı sürdürecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.