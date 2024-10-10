DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.877,29 -0,28%
BITCOIN
2.080.771,57 -0,64%

GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle gayrimenkul eğitim projelerine imza atıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:51
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı

GYODER'den Çifte Eğitim Hamlesi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) ile yaptığı işbirliği ile eğitim alanında önemli adımlar atıyor. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu çabalarının sektörü yukarı taşımayı hedeflediğini belirtti.

Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları ödül töreninde açıklandı. Bu yarışma, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın kazananları arasında;

  • Birincilik: Kemal Serdar Yılmaz - "Türkiye'de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama"
  • İkincilik: Sibel Canaz Sevgen - "Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları"
  • Üçüncülük: Zehra Çelik - "Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi"
  • Jüri Özel Ödülü: Nisa Nur Özkan - "Düzce İçin Bir Eşik Olarak Deprem: Merkezdeki Konutların Tipomorfolojik Dönüşümü"

dereceye giren tezlere nakit ödüller verildi ve bu eserler basılı olarak ilgili taraflara ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi İle Protokol İmzalandı

Ödül töreninin hemen sonrasında, GYODER, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile ortak eğitim, araştırma ve akademik faaliyetler üzerine bir protokol imzaladı. Bu işbirliği sayesinde, gayrimenkul finansmanı, tesis yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konularda eğitim programları düzenlenecek.

Protokol ile tezli ve tezsiz lisansüstü programları ile birlikte, ortak sertifika programlarının da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu ortaklık, yeni projelere öncülük edecek.

Akademik Çalışmaları Desteklemek Öncelikli Hedef

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, eğitim ve akademik çalışmaların sektörün geleceğini aydınlatacak önemli araçlar olduğunu vurguladı. Çekici, "Amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bilimsel veriler üretmek ve bunları sektörel uygulamalara entegre etmektir," dedi.

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü işbirlikleri ile sektör profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve bilgi birikimini artırmayı sürdürecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu...

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu...

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı
2
Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi
3
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor
5
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı
6
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem
7
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek