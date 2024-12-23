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GYODER ve STK'lar İnşaat Sektöründeki İş Gücü Sorunlarını Değerlendirdi

GYODER, sektöründeki nitelikli işçi eksikliğini ele alan bir raporu değerlendirerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:16
GYODER ve STK'lar İnşaat Sektöründeki İş Gücü Sorunlarını Değerlendirdi

GYODER ve STK'lar İnşaat Sektöründeki İş Gücü Sorunlarını Değerlendirdi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye'24" raporunun sonuçları, STK temsilcileri ile yapılan bir toplantıda ele alındı. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, inşaat sektörünün en büyük sorunlarından birinin nitelikli işçi bulamama olduğunu açıkladı ve bu sorunun deprem sonrası daha da belirgin hale geldiğini vurguladı.

Toplantının Detayları

Açıklanan rapor, Türkiye genelinde yapılan bir anket ile 12 bin 37 çalışanın görüşlerini içeriyor. Toplantıya katılan dernek temsilcileri ile birlikte Uzun Vadeli Stratejik İş Gücü Platformu kurma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

İnşaat Sektörünün Güncel Sorunları

Toplantıda, inşaat sektörünün bedensel güç gerektirmesi, ağır çalışma koşulları, uzun mesai saatleri ve yüksek iş kazası riski gibi sorunları değerlendirildi. Çekici, "Verimlilik analizi yaparak çözüm önerileri sunmayı amaçlıyoruz" diyerek toplantının amacını özetledi.

Sektörün Geleceği İçin İyileştirme Önerileri

Prof. Dr. Ali Hepşen ise, araştırmada öne çıkan sürdürülebilirlik sorunları ve arz-talep dengesizliklerini ele alarak her STK'nın kendine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti. BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, iş gücü arzındaki sıkıntının deprem sonrası daha da arttığına dikkat çekti.

İş Gücünü Cazip Hale Getirmek Önemli

Prof. Dr. Ozan Bakış, gençler için hizmet sektörünün daha cazip hale geldiğini vurgulayarak, inşaat sektörünün itibarını artırmanın gerekliliğini belirtirken, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, gençler ve kadınlar için inşaat sektörünün itibarlı bir iş olarak tanıtılması gerektiğini ifade etti.

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