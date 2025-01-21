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Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nde Bayrak Değişimi: Ruşen Kömürcü Başkanı Oldu

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin yeni başkanı Ruşen Kömürcü, yerli ve milli çözümler geliştirme hedefiyle göreve başladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:14
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nde Bayrak Değişimi: Ruşen Kömürcü Başkanı Oldu

Yerlik ve Millilik İlkesi İle Yeni Dönem

Yerli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Bu passing, yerli ve milli teknoloji hedeflerine vurgu yaparak, sektörün geleceğine yön verecek.

HTK'nın Temelleri ve Amaçları

HTK, OSTİM tarafından 2017 yılında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteğiyle kuruldu. Kümelenme, haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek, ortak hareket etmeyi ve yerli kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak da temel hedefleri arasında yer alıyor.

Ruşen Kömürcü'nün Vizyonu

Yeni görevine Mustafa Yaman'dan devralan Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandırarak Türkiye'yi küresel arenada daha güçlü bir oyuncu haline getireceğiz” dedi. ULAK Haberleşme'nin, 4,5G ve 5G çözümleriyle Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirdiğini vurguladı.

Kömürcü, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5G altyapısında yerli ve milli çözümlerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladığı vizyon doğrultusunda, ULAK Haberleşme ve HTK'nın projeleri sektöre önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, BTK tarafından hızla sürdürülen ihale süreçleriyle Türkiye'nin bilişim tarihinin yeniden yazılacağını ifade etti.

İlk Ziyaretler ve İşbirlikleri

Kömürcü, HTK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü ve AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'yi ziyaret ederek, yerli çözümler ve sektörel işbirliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

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