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Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN Akademi Programı'na Katıldı

Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN Akademi Programı'na dahil oldu. İşbirliği ile savunma sanayisine katkı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:22
Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN Akademi Programı'na Katıldı

ASELSAN Akademi'ye Hacettepe Üniversitesi Dahil Oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hacettepe Üniversitesi’nin ASELSAN Akademi Programı'na katıldığını duyurdu. Hacettepe Üniversitesi'nin katılımı, 2017 yılında kurulan bu işbirliği protokolü ile gerçekleşti.

İmza Töreni ve Açıklamalar

Görgün, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine katılarak ASELSAN Akademi Programı'nın üniversitelerin savunma sanayisi alanındaki ilgisini artırmayı amaçladığını vurguladı. Hacettepe Üniversitesi’nin bu programa sağlayacağı katkılar üstünde durarak, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin uluslararası arenada dikkate alındığını ifade etti.

Görgün, özellikle Bayraktar TB3 insansız hava aracının TCG Anadolu gemisine iniş ve kalkış yaptığını belirterek, bu başarıyla Türkiye’nin deniz havacılığına önemli bir giriş yaptığını belirtti.

İnsan Kaynağına Önem Veriliyor

Görgün, insana dayalı iş gücünün önemine dikkat çekerek, yüksek teknolojilere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Milli Yetkinlik Hamlesi’nin bu hedef doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN Akademi'ye Hacettepe Üniversitesi’nin katılımıyla sektöre yeni bir soluk geleceğine inandıklarını belirtti. Akyol, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, araştırmaların sağladığı ekonomik getirinin ülkeye büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bu çerçevede, girişimcilik ekosistemini desteklemek için ASELSAN Akademi’nin fırsatlar sunduğunu vurgulayan Akyol, yurtdışından gelen başvuruların yoğunluğuna dikkat çekti. Ayrıca, 1 Ağustos 2017'de hayata geçirilen ASELSAN Akademi Programı, dört üniversite ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nin de katılımıyla güçlenmiş oldu.

Akademinin Başarıları

ASELSAN Akademi, bugüne kadar 435 lisansüstü tez başarıyla tamamladı. Bu program, üniversite öğretim üyelerinin endüstriyel projelere katılımını sağlayarak uygulamalı bir teknoloji ortamı sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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