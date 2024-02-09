Hafta sonuna özel meyve sebzelerde kampanya başlatıldı! 9 TL’den başlayan fiyatlarla meyve sebze alabileceksiniz

Son dönemler içersinde özellikle pazar ve marketlerde meyve ve sebze fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. Tam bu noktada Biçen marketler ise vatandaşın imdadına yetişti. Biçen marketler 9 11 Şubat tarihleri arasında bir çok meyve ve sebze ürününü uygun fiyatlarla satışa çıkartacak.

Hafta sonuna özel meyve sebzelerde kampanya başlatıldı! 9 TL’den başlayan fiyatlarla meyve sebze alabileceksiniz
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Pazar ve marketlerde meyve ve sebzelere gelen peş peşe zamlardan canınız sıkıldıysa müjdenizi isteriz! Biçen marketler 9 Şubat tarihi ile başlattığı aktüel ürünler kataloğunda hafta sonu bir çok meyve sebze ürününü indirimli şekilde satışa çıkartıyor. Mandalinadan elmaya, kırmızı biberden maydonoza kadar bir çok ürün cuma cumartesi pazar günleri uygun fiyatlarla Biçen marketlerde satışta olacakç 11 Şubat market kapanana kadar devam edecek bu indirimli ürünlerden yararlanmayı kesinlikle unutmayın. İşte bir marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılmış olan meyve ve sebze ürünleri….

ISPANAK, LAHANA, ELMA, MAYDANOZ HEPSİ HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMDE 

Biçen marketlerin 9 Şubat Cuma günü itibarıyla başlatmış olduğu hafta sonuna özel kampanya doğrultusunda deveci armut 34,99’den 29,99 TL’ye, sıkma portakal 15,99 TL’den 12,99 TL’ye, mandalina 29,99 TL’den 25,99 TL’ye, Beyaz turp 19,99 TL’den 14,99 TL’ye, elma 19,99 TL’den 14,99 TL’ye düşüyor. Bu ürünlerin yanı sıra maydonoz, kaliforniya dolma biber, ıspanak, havuç, limon gibi ürünlerde uygun fiyatlarla Biçen marketlerde 11 Şubat tarihine kadar indirimli şekilde satışta olacak.

İndirimli şekilde meyve ve sebze ürünlerinizi alıp stoklamak istiyorsanız, bu hafta geçerli olacak bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın! 9 TL’den başlayan meyve ve sebze fiyatlarıyla hafta sonuna özel kampanya kesinlikle yüzlerinizi güldürecek.

Hafta sonuna özel meyve sebzelerde kampanya başlatıldı! 9 TL’den başlayan fiyatlarla meyve sebze alabileceksiniz

Hafta sonuna özel meyve sebzelerde kampanya başlatıldı! 9 TL’den başlayan fiyatlarla meyve sebze alabileceksiniz

Hafta sonuna özel meyve sebzelerde kampanya başlatıldı! 9 TL’den başlayan fiyatlarla meyve sebze alabileceksiniz

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