Haftada En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kaybettiren Fonlar

Bu hafta piyasada en büyük kaybı yaşayan yatırım fonu, Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fon, %16,94'lük bir değer kaybı yaşadı.

Emeklilik Fonlarında Düşüş

Emeklilik fonları arasında ise en fazla kaybı yaşayan fon, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirlendi. Bu fon, %3,57'lik bir düşüş gösterdi.

Haftanın Fonlarındaki Kayıplar

Yatırım ve emeklilik fonları içinde kayıplar şu şekilde sıralandı:

Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon : %16,94

: %16,94 Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon : %16,94

: %16,94 Allbatross Portföy Demir Serbest Fon : %12,60

: %12,60 BV Portföy Kayra Serbest Fon : %10,92

: %10,92 Trive Portföy Serbest Fon : %7,20

: %7,20 Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon : %6,24

: %6,24 Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon : %5,96

: %5,96 Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon : %5,92

: %5,92 Rota Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon : %5,77

: %5,77 Deniz Portföy Efes Serbest (Döviz) Özel Fon: %3,87

Emeklilik Fonlarının Durumu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu : %3,57

: %3,57 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu : %1,93

: %1,93 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu : %1,23

: %1,23 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu : %1,21

: %1,21 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu : %1,11

: %1,11 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu : %1,07

: %1,07 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu : %1,03

: %1,03 AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu : %1,02

: %1,02 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu : %1,02

: %1,02 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: %1,01

Bu veriler, yatırımcıların piyasalardaki hareketlilik ve riskler hakkında bilinçli kararlar alabilmesi adına önemlidir.