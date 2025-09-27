Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,99, BES fonları %1,43 yükseldi; en yüksek getiri %2,74 ile Borsa Yatırım ve Kıymetli Maden fonlarında görüldü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:04
Haftalık Fon Performansı

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,99, bireysel emeklilik (BES) fonları ise ortalama %1,43 değer kazandı. Piyasadaki genel yükseliş eğilimi kategoriler arasında yaygın olarak görüldü.

Öne Çıkanlar

En yüksek haftalık artış yüzde %2,74 ile Borsa Yatırım Fonları ve Kıymetli Maden Fonları kategorilerinde gerçekleşti. Bu dönem içinde gerileyen fon kaydedilmedi.

BES tarafında da en fazla yükseliş %2,74 ile Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü; BES fonları arasında gerileyen fon bulunmadı.

Haftalık Yatırım Fonları — Kategori Bazlı Getiriler

Yatırım Fonları — Endeks Getiri (%): 0,99; Kazandıran (Adet): 1604; Kaybettiren (Adet): 276

Borsa Yatırım Fonları — Endeks Getiri (%): 2,74; Kazandıran (Adet): 2; Kaybettiren (Adet): 51

Borçlanma Araçları Fonları — Endeks Getiri (%): 0,65; Kazandıran (Adet): 80; Kaybettiren (Adet): 2

Fon Sepeti Fonları — Endeks Getiri (%): 1,59; Kazandıran (Adet): 80; Kaybettiren (Adet): 4

Hisse Senedi Fonları — Endeks Getiri (%): 1,86; Kazandıran (Adet): 154; Kaybettiren (Adet): 12

Karma ve Değişken Fonlar — Endeks Getiri (%): 0,80; Kazandıran (Adet): 123; Kaybettiren (Adet): 34

Katılım Fonları — Endeks Getiri (%): 1,41; Kazandıran (Adet): 8; Kaybettiren (Adet): 00

Kıymetli Maden Fonları — Endeks Getiri (%): 2,74; Kazandıran (Adet): 2; Kaybettiren (Adet): 20

Para Piyasası Fonları — Endeks Getiri (%): 0,76; Kazandıran (Adet): 72; Kaybettiren (Adet): 0

Serbest Fon — Endeks Getiri (%): 0,84; Kazandıran (Adet): 993; Kaybettiren (Adet): 224

Haftalık Emeklilik (BES) Fonları — Kategori Bazlı Getiriler

Emeklilik Fonları (Genel) — Endeks Getiri (%): 1,43; Kazandıran (Adet): 383; Kaybettiren (Adet): 13

Başlangıç Fonları — Endeks Getiri (%): 0,76; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 00

Borçlanma Araçları — Endeks Getiri (%): 0,49; Kazandıran (Adet): 3; Kaybettiren (Adet): 77

Değişken — Endeks Getiri (%): 1,66; Kazandıran (Adet): 138; Kaybettiren (Adet): 2

Devlet Katkısı — Endeks Getiri (%): 1,47; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 20

Endeks — Endeks Getiri (%): 1,37; Kazandıran (Adet): 5; Kaybettiren (Adet): 0

Fon Sepeti Fonu — Endeks Getiri (%): 1,09; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 84

Hisse Senedi — Endeks Getiri (%): 1,84; Kazandıran (Adet): 350; Kaybettiren (Adet): 0

Karma — Endeks Getiri (%): 1,31; Kazandıran (Adet): 9; Kaybettiren (Adet): 0

Katılım — Endeks Getiri (%): 1,91; Kazandıran (Adet): 3; Kaybettiren (Adet): 60

Kıymetli Madenler — Endeks Getiri (%): 2,74; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 60

OKS Katılım — Endeks Getiri (%): 1,13; Kazandıran (Adet): 2; Kaybettiren (Adet): 40

OKS Standart — Endeks Getiri (%): 0,96; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 00

Para Piyasası — Endeks Getiri (%): 0,74; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 30

Standart — Endeks Getiri (%): 0,95; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 30

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon — Endeks Getiri (%): 1,33; Kazandıran (Adet): 3; Kaybettiren (Adet): 30

(Sürecek)

