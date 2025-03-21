Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşerken Altın Yükseldi

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL ise yüzde 3,57 oranında artış gösterdi. Altın ise haftayı gram başına yüzde 4,17 değer kazancı ile kapattı.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı görürken, haftayı 9.044,64 puandan tamamladı; bu, önceki haftanın kapanışının yüzde 16,57 altında.

Altın Fiyatlarında Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,17 artışla 3.671 lira'ya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,13 artışla 24.846 lira oldu. Geçen hafta sonu 5.903 lira olan çeyrek altın fiyatı %4,22 artarak 6.152 lira'ya çıktı.

Döviz Kurlarındaki Değişim

Bu hafta ABD doları, yüzde 3,65 artışla 38,0130 lira'ya, avro ise yüzde 3,57 artışla 41,3460 lira'ya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 değer kaybetti. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar %5,83 ile kıymetli maden fonları oldu.