Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşerken Altın Yükseldi

Bu hafta Borsa İstanbul'da hisse senetleri değer kaybetti, altın fiyatları ise artış gösterdi. Dolar ve avro da yükselişte.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:08
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşerken Altın Yükseldi

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL ise yüzde 3,57 oranında artış gösterdi. Altın ise haftayı gram başına yüzde 4,17 değer kazancı ile kapattı.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı görürken, haftayı 9.044,64 puandan tamamladı; bu, önceki haftanın kapanışının yüzde 16,57 altında.

Altın Fiyatlarında Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,17 artışla 3.671 lira'ya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,13 artışla 24.846 lira oldu. Geçen hafta sonu 5.903 lira olan çeyrek altın fiyatı %4,22 artarak 6.152 lira'ya çıktı.

Döviz Kurlarındaki Değişim

Bu hafta ABD doları, yüzde 3,65 artışla 38,0130 lira'ya, avro ise yüzde 3,57 artışla 41,3460 lira'ya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 değer kaybetti. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar %5,83 ile kıymetli maden fonları oldu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşerken Altın Yükseldi
2
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 7,81 Değer Kaybetti
3
Borsa İstanbul Günü Sert Düşüşle Tamamladı
4
Ukrayna'nın Suca Doğal Gaz İstasyonuna Saldırısı
5
Kayseri'nin Su Dedektifleri 5 Yılda 10 Milyon Metreküp Su Kaçağını Önledi
6
Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 80 Bin Varil
7
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek