Haftanın En Çok Değer Kaybeden Fonları: Pusula Portföy Lider (%40,80)

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları ve emeklilik fonları arasında bu haftanın en yüksek değer kaybını yaşayan fonları yayımlandı. Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon bu hafta %40,80 ile en fazla değer kaybeden yatırım fonu oldu. Emeklilik fonları kategorisinde ise Allianz Yaşam Ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu %6,46 ile haftanın en çok düşen emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,428708; Getiri: -40,80%

MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,009644; Getiri: -21,82%

RE-PIE PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,877518; Getiri: -18,14%

PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,962438; Getiri: -12,98%

PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,96031; Getiri: -12,65%

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 2,949218; Getiri: -10,47%

AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,963235; Getiri: -10,20%

DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 188,259427; Getiri: -9,88%

NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON — Fon Fiyatı: 3,554951; Getiri: -9,19%

İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,112081; Getiri: -9,09%

Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,490913; Getiri: -6,46%

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,429973; Getiri: -6,21%

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,154107; Getiri: -6,07%

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,607337; Getiri: -6,04%

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 2,072979; Getiri: -5,98%

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,01118; Getiri: -5,97%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,5396; Getiri: -5,97%

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,084098; Getiri: -5,96%

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,889293; Getiri: -5,94%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 2,147491; Getiri: -5,93%

