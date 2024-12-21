Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı
Allbatross Portföy Demir Para Piyasası fonu, haftada %47,86 kayıpla yatırımcıları üzdü. Detaylar haberimizde.
Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:15
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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Bu hafta yatırımcılar, Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fonun %47,86'lık kaybıyla sarsıldı. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise %5,04'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak karşımıza çıktı.
Yatırım Fonları İçin Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı
Fon Fiyatı
Getiri (%)
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
0,055334
-47,86
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON
0,688836
-17,42
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
4,981453
-16,17
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
5,160631
-13,76
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
1,0275
-12,01
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
0,958876
-11,17
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
2,874906
-9,24
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
1,749045
-8,99
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
0,324335
-7,79
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
4,843097
-7,73
Emeklilik Fonlarının Haftalık Performansı
Fon Adı
Fon Fiyatı
Getiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
0,205106
-5,04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
0,450223
-4,82
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU