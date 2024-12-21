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Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Allbatross Portföy Demir Para Piyasası fonu, haftada %47,86 kayıpla yatırımcıları üzdü. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:15
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta yatırımcılar, Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fonun %47,86'lık kaybıyla sarsıldı. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise %5,04'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak karşımıza çıktı.

Yatırım Fonları İçin Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON 0,055334 -47,86
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,688836 -17,42
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 4,981453 -16,17
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 5,160631 -13,76
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 1,0275 -12,01
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON 0,958876 -11,17
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 2,874906 -9,24
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,749045 -8,99
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON 0,324335 -7,79
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON 4,843097 -7,73

Emeklilik Fonlarının Haftalık Performansı

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,205106 -5,04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,450223 -4,82
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,324509 -4,30
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK AŞ ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,335991 -4,27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,115176 -4,15
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,342421 -4,13
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,122487 -3,87
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,084474 -3,86
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,332798 -3,73
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,352607 -3,72

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