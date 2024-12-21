Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta yatırımcılar, Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fonun %47,86'lık kaybıyla sarsıldı. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise %5,04'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak karşımıza çıktı.

Yatırım Fonları İçin Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON 0,055334 -47,86 ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,688836 -17,42 HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 4,981453 -16,17 INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 5,160631 -13,76 ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 1,0275 -12,01 AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON 0,958876 -11,17 TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 2,874906 -9,24 INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,749045 -8,99 QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON 0,324335 -7,79 İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON 4,843097 -7,73

Emeklilik Fonlarının Haftalık Performansı