Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Ünlü Portföy Zirvede

Haftanın Performans Özeti
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 46,12 yükselişle ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında haftanın lideri ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU olarak, yüzde 5,10 getiriyle belirlendi.
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı - Fon Fiyatı - Getiri (%)
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - 2,43784 - 46,12
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2883,5633234 - 37,34
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,973027 - 31,54
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 100,500764 - 26,74
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 40,762565 - 26,19
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,017656 - 19,61
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 89,064011 - 17,73
BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 8,409613 - 17,67
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON - 19,845623 - 17,53
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,279779 - 16,98
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı - Fon Fiyatı - Getiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,014404 - 5,10
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,217866 - 4,42
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,673263 - 4,29
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,010495 - 4,11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,199856 - 4,06
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,240571 - 3,95
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,238608 - 3,63
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,128882 - 3,51
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,013325 - 3,50
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,226447 - 3,40
(Sürecek)