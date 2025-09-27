Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Ünlü Portföy Zirvede

Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon oldu; emeklilik lideri Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:04
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Ünlü Portföy Zirvede

Haftanın Performans Özeti

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 46,12 yükselişle ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında haftanın lideri ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU olarak, yüzde 5,10 getiriyle belirlendi.

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı - Fon Fiyatı - Getiri (%)

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - 2,43784 - 46,12

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2883,5633234 - 37,34

PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,973027 - 31,54

HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 100,500764 - 26,74

PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 40,762565 - 26,19

PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,017656 - 19,61

ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 89,064011 - 17,73

BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 8,409613 - 17,67

TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON - 19,845623 - 17,53

ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - 2,279779 - 16,98

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı - Fon Fiyatı - Getiri (%)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,014404 - 5,10

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,217866 - 4,42

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,673263 - 4,29

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,010495 - 4,11

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,199856 - 4,06

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,240571 - 3,95

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,238608 - 3,63

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,128882 - 3,51

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,013325 - 3,50

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - 0,226447 - 3,40

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek
2
Güney Kore, Türkiye'nin 5 Yılda En Fazla Eczacılık Ürünü İhraç Ettiği Ülke
3
Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor
4
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Rota Portföy %28,16 ile Zirvede
5
ASPİLSAN Bataryaları Türkiye'nin Raylı Taşımacılığını Güçlendiriyor
6
Türk Battaniyeleri Almanya'yı Isıttı: 2020-2024'te 39,4 Milyon $ İhracat
7
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı