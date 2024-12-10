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Hayvan Hastalıkları Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Hayvan hastalıkları nedeniyle ödenecek tazminatların esasları güncellendi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:17
Hayvan Hastalıkları Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Hayvan hastalıkları nedeniyle ödenecek tazminatlara ilişkin esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle güncellendi. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik, hayvan hastalıkları sonucu tazminat verilecek ve verilmeyecek durumları belirliyor. Ayrıca, hayvan sahiplerine yapılacak ödemelere yönelik usul ve esasları netleştiriyor.

Özellikle şarbon hastalığına ilişkin tazminat hükümlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, şarbon hastalığı laboratuvar muayenesiyle tespit edilen ve karantina sürecinde hastalığın açık belirtilerini gösterdiği için öldüğü resmi veteriner hekim tarafından onaylanan sığır, koyun, keçi ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 4’te 3’ü esas alınarak tazminat ödenecek.

Sığır ile koyun ve keçi brusellozu hastalıklarının resmi laboratuvarlarca tespit edilmesi, diğer hastalıkların ise resmi ve yetkilendirilmiş veteriner hekim veya laboratuvarlarca onaylanması, tazminat ödemeleri için esas kabul edilecek.

Ayrıca, yönetmelik kapsamındaki durumlar için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınmış ve ödenmesine karar verilmişse, ödemelerin önceliği TARSİM'e ait olacaktır. Fiili ithalat işlemleri tamamlanmamış hayvanlar için ise bu yönetmelik kapsamından tazminat ödenmeyecek.

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