Hayvancılık Destekleri Artıyor: 2025'ten İtibaren Yeni Oranlar

Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren destek artışları

"2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı ve karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bakanlık açıklamasına göre destek tutarlarında sektörün farklı alanlarında önemli artışlar yapıldı.

Büyükbaş ve küçükbaş destekleri

Büyükbaş hayvancılık kapsamında buzağılar için yüzde 40 artış uygulanarak hayvan başına 1400 lira ödenecektir. Malaklar için yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira tutarında destek verilecek. Küçükbaş hayvancılıkta ise kuzu/oğlaklar için yüzde 50 artışla hayvan başına 300 lira ödenecek.

Çoban desteği ve arıcılık

Çoban desteğine ilave ödeme eklendi; 150 baş üzerinden ilave 1,8 katla 81 bin lira olarak ödenecektir. Arıcılık desteğinde ise üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara ise 100 lira verilecek.

İpek böceği, tiftik ve hayvan sağlığı destekleri

İpek böceği temel desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1100 lira oldu. Tiftik üretimi temel desteği yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira olarak belirlendi. Bu yıl uygulamaya başlanacak hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı.

İlave düzenlemeler ve su ürünleri

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için verilen temel destekleme tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre yapılan temel destek oranları yükseltildi. Ayrıca su ürünleri desteğinde üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Gen kaynakları, Ankara keçisi ve Marmara'ya özel destek

Hayvan gen kaynakları birim destek tutarlarında artış yapılırken, Ankara keçisine ilave destek verilmesi de kararlaştırıldı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde, müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği sağlanacak.

Özet

Kararla birlikte hayvancılık desteklerinde çok sayıda kalem artırıldı ve yeni destek unsurları kapsamına alındı. Destek artışları, büyükbaş ve küçükbaştan arıcılık, ipek böceği ve su ürünlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor ve uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak.