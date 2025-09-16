Hazine 2 Tahvil İhalesiyle 26,7 Milyar Lira Borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesiyle toplam 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı; 5 yıl TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 26 milyar 747,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk İhale — 5 Yıl TÜFE'ye Endeksli Tahvil

Bakanlık, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir %3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz %6,11, reel bileşik faiz %6,21 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 602 milyon lira'yı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 350 milyon lira, net satış 1 milyar 350,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 13 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 596,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhale — 10 Yıl Sabit Kuponlu Tahvil

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir %15,03 ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı.

İhalede basit faiz %29,86, bileşik faiz %32,09 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 517,6 milyon lira'yı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 358 milyon lira, net satış 6 milyar 397,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 669,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı.

