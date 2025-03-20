Hazine Alacakları Şubat Sonunda 28,4 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 28,4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:44
Hazine Alacakları Şubat Sonunda 28,4 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Hazine Alacakları 28,4 Milyar Lira!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat 2023 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin önemli verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları toplamda 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Mahalli İdareler Önemli Bir Pay Aldı

Hazine alacakları içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lira ile mahalli idareler oluştururken, bu rakam alacakların önemli bir bölümünü temsil etmektedir.

Tahsilat Verileri de Açıklandı

Belirtilen tarihe kadar Hazine alacaklarından 283 milyon lira tahsil edildi. Bu durum, Hazine'nin finansal durumunu ve tahsilat sürecini yakından ilgilendiren bir gelişme olarak kaydedildi.

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