Hazine, Bono İhalesiyle 21,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine Bono İhalesi ile Borçlanma Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı bono ihalesi aracılığıyla 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede, 5 ay (161 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı sağlandı.

İhale Detayları

İhalede kaydedilen basit faiz oranı %38,93, bileşik faiz oranı ise %43,21 olarak belirlendi. Nominal teklif 32 milyar 903,8 milyon lira seviyesine ulaşırken, nominal satış ise 13 milyar 83,1 milyon lira, net satış ise 11 milyar 161,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu ve Piyasa Yapıcı Teklifleri

Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 17 milyar 838 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, toplamda 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanmış oldu.