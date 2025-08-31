DOLAR
Hazine Desteği Değişti: KOBİ'ler 31 Aralık'a Kadar KOBİ Dışı Kefalet Limitlerinden Yararlanacak

Cumhurbaşkanı Kararıyla, KOBİ tanımına yeni giren işletmeler 31 Aralık'a kadar KOBİ dışı kefalet limitlerinden faydalanabilecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 08:34
Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, KOBİ Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, söz konusu değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında bulunan ancak değişiklik sonrası KOBİ tanımına dahil olan işletmelerin, 31 Aralık'a kadar KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden faydalanabilecekleri hükme bağlandı.

Bu düzenleme, KOBİ tanımındaki değişiklikten etkilenen işletmelere geçici bir uygulama süresi sağlayarak, yıl sonuna kadar mevcut kefalet imkanlarından yararlanmalarını amaçlıyor.

