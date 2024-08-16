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Hazine Haftaya Dört İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta toplamda 4 adet devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:22
Hazine Haftaya Dört İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta toplamda dört devlet tahvili ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos'ta iki farklı ihale gerçekleştirilecek.

İlk İhale: Kuponsuz Devlet Tahvili

19 Ağustos'ta, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci İhale: TÜFE'ye Endeksli Tahvil

Aynı günkü ikinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de ilk defa ihraç edilmesi planlanıyor.

20 Ağustos İhaleleri

Devam eden ihale sürecinin dördüncü günü olan 20 Ağustos'ta ise iki önemli ihale daha düzenlenecek.

Uzun Vadeli Değişken Faizli Tahvil İhaleleri

İlk ihalede, 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

Bu gün aynı zamanda, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi de yapılacak.

Bakanlık, bu ihale süreçleriyle piyasa likiditesini artırmayı ve yatırımcı güvenini pekiştirmeyi hedeflemektedir.

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