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Hazine İki İhalede 26,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 26,8 milyar lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:57
Hazine İki İhalede 26,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine İhaleleri Sonuçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ayrı devlet tahvili ihalesi ile toplam 26 milyar 827,1 milyon lira borçlandı.

İlk İhalede Detaylar

İlk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. Bu ihale kapsamında, basit faiz %44,78, bileşik faiz ise %44,27 olarak belirlendi.

Nominal teklifler 34 milyar 700,2 milyon lira seviyesine ulaştı. İhalede nominal satış 7 milyar 694,2 milyon lira ve net satış 5 milyar 221,4 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kamudan gelen 1 milyar 560 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Ayrıca piyasa yapıcılarından gelen 7 milyar 852 milyon liralık teklifin 4 milyar 500 milyon liralık kısmı kabul edildi.

İkinci İhalede Öne Çıkanlar

İkinci ihale ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir %1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracıydı. Bu ihale sırasında reel basit faiz %4,73, reel bileşik faiz ise %4,79 olarak belirlendi.

Toplam nominal teklif 14 milyar 794 milyon lira oldu. İhalede nominal satış 5 milyar 284 milyon lira ve net satış 5 milyar 30,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 6 milyar 15 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 7 milyar 421 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Toplam Borçlanma Tutarı

Böylece, Hazine, iki ihalesinde toplam 26 milyar 827,1 milyon lira borçlanmış oldu.

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