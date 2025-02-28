Hazine, Mart-Mayıs Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 713,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:33
Hazine, Mart-Mayıs Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ile mayıs ayları arasındaki dönemde gerçekleştireceği iç borçlanma stratejisini duyurdu. Buna göre, 566,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 713,9 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini açıkladı.

Üç Aylık Dönem İçin Belirlenen Strateji

Bakanlık, önümüzdeki üç aylık süreçte finansal yönetimini güçlendirmek amacıyla bu borçlanmanın gerekli olduğunu vurguladı. İç borçlanma, devletin mali sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

(Sürecek)

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